CDA-leider Bontenbal ziet coalitie met JA21 als meest realistische scenario

Verkiezingen

Vandaag, 13:28 - Update: 25 minuten geleden

Een coalitie met D66, CDA, VVD en JA21 is momenteel het meest realistische scenario voor Henri Bontenbal. Dat zei de CDA-leider na besprekingen met D66, VVD en de nieuwe informateur Rianne Letschert. Hij benadrukte dat de gesprekken nog lopen, maar dat hij verwacht dat er eerst naar JA21 wordt gekeken en dus niet naar GroenLinks-PvdA.

Bontenbal sprak het vertrouwen uit dat er eind januari een akkoord kan liggen waar de drie partijen achter staan, "of vier", met voldoende steun in de Kamer. Wie die vierde partij wordt, is nog niet duidelijk. "Maar ik heb de VVD vrij duidelijk horen zeggen dat ze sommige partijen niet aan tafel willen hebben, dus bij mij zit wel een soort realisme. Hier is nog geen overeenstemming over, omdat we dit soort gesprekken nog gaan voeren." Ook zei hij de afgelopen dagen een constructievere houding te zien bij JA21-leider Joost Eerdmans dan bij GroenLinks-PvdA-leider Jesse Klaver.

"Maar dat kan veranderen. Wij moeten ook moeite doen om de relatie met GroenLinks-PvdA goed te houden of goed te krijgen. Dat voel ik zelf ook als een verantwoordelijkheid." Ook een minderheidskabinet is volgens de christendemocraat nog steeds een optie. "Als je een minderheidskabinet hebt en daarnaast hele stevige afspraken, kan dat ook werken."

'Relatie met de minuut beter'

VVD-leider Dilan Yeşilgöz zei na het gesprek dat de relatie met D66 en het CDA al goed was, "en die wordt met de minuut beter, want we gaan veel met elkaar optrekken". De liberaal herhaalde dat haar voorkeur uitgaat naar een meerderheidskabinet. Maar ze is ervan overtuigd dat "wat voor kabinet er straks ook mag komen", als het met goede plannen komt, er altijd constructieve partijen te vinden zullen zijn.

Door ANP

