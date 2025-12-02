D66 en CDA presenteren plannen: spreidingswet blijft en selectieve dienstplicht op tafel

D66 en het CDA willen onder meer de spreidingswet behouden, een tijdelijke verblijfsvergunning voor drie jaar invoeren en twee asielstatussen invoeren. Verder worden de laatste stikstofdoelen wat de partijen betreft nog steeds in 2035 gehaald. Dat staat in hun gezamenlijke formatiestuk, dat zij dinsdagmiddag publiceerden.

Het is de bedoeling dat andere partijen later aanhaken bij dit document. De twee partijen kijken dan vooral naar GroenLinks-PvdA, de VVD en JA21. Maandagavond zeiden partijleiders Rob Jetten (D66) en Henri Bontenbal (CDA) dat het stuk aanknopingspunten bevat voor al die partijen.

Eerder vertelde informateur Sybrand Buma dat een kabinet met VVD en GroenLinks-PvdA niet meer tot de mogelijkheden behoort:

0:44 Informateur Buma: kabinet met VVD en GroenLinks-PvdA is 'afgevallen'

Stikstofdoelen

De twee partijen willen verder dat het wettelijke stikstofdoel in 2035 en het staande tussendoel in 2030 worden gehaald. Als dat niet lukt, is het in het uiterste geval mogelijk dat boeren de rechten die ze nodig hebben om dieren te houden, moeten inleveren. Dat schrijven beide partijen in hun gezamenlijke stuk richting een nieuwe regeringscoalitie.

De overheid moet volgens de twee partijen duidelijke algemene doelen voor de vermindering van stikstof, CO2 en watervervuiling stellen. Boeren mogen zelf invullen hoe ze daaraan gaan voldoen. D66 en CDA willen verder met bestaande stoppersregelingen en willen als eerste de natuurgebieden aanpakken waar herstel het meest nodig is.

Dienstplicht

Ook willen D66 en CDa de dienstplicht weer deels invoeren, als de komende jaren onvoldoende mensen zich melden om de krijgsmacht te versterken. "Voor het geval de opschaling van de krijgsmacht onvoldoende snel gaat, bereiden we een selectieve opkomstplicht voor", schrijven de partijen in hun plannen.

Daarnaast moeten studenten en jongeren vaker woningen delen, vinden de partijen. "Minder studio's en meer samenwonen levert niet alleen snel meer betaalbare woningen op, maar is ook goed voor bestrijding van eenzaamheid." De twee partijen willen een "fors budget" voor infrastructuur naar nieuwe woningen, en een "groot investeringspakket" voor belangrijke bouwlocaties tussen 2030 en 2040. Exacte bedragen worden niet genoemd.

De krijgsmacht moet over vijf jaar minimaal 122.000 militairen tellen. Om jongeren te trekken willen D66 en CDA een defensie-oriëntatie invoeren waarmee "iedere jonge Nederlander ervoor (kan) kiezen een tijd voor Nederland aan de slag te gaan". Maar mocht de belangstelling achterblijven, willen ze de dienstplicht dus weer deels invoeren.

Wet tegen overbelasting stroomnet

Met een zogeheten Crisiswet Netcongestie willen D66 en CDA de overbelasting op het stroomnet tegengaan. De wet moet procedures versnellen en ingrijpen mogelijk maken bij stagnatie. Ook moet het bestaande net beter worden benut, bijvoorbeeld via flexcontracten of variabele stroomtarieven. "Het aanpakken van de netcongestieproblemen heeft onze hoogste prioriteit", schrijven de partijen.

Nieuwe informateur

Informateur Sybrand Buma heeft tot volgende week dinsdag om met zijn definitieve verslag te komen. Daarna gaat de Tweede Kamer in debat over zijn bevindingen. Na dat debat wordt naar alle waarschijnlijkheid ook een nieuwe informateur aangesteld.

Buma had al aangegeven niet langer dan drie weken beschikbaar te zijn, vanwege zijn baan als burgemeester van Leeuwarden.