JA21 duidelijk: alleen in kabinet met VVD

Joost Eerdmans, partijleider van JA21, heeft duidelijk gemaakt dat zijn partij niet in een kabinet zal stappen zonder de VVD. Dit liet hij weten voorafgaand aan zijn gesprek met informateur Sybrand Buma, daarover schrijft het AD.

De voorman van JA21 benadrukte dat de partij een kabinet van centrumrechts wil vormen, met als voornaamste partners de VVD, D66 en CDA. Hoewel hij een aantal goede punten ziet in het voorstel dat D66-leider Rob Jetten en CDA-leider Henri Bontenbal afgelopen dinsdag presenteerden, gaf Eerdmans aan dat het document meer naar rechts getrokken moet worden. Hij wees erop dat Nederland naar zijn mening rechts heeft gestemd, wat zijn positie versterkt in de onderhandelingen.

Eerder deze week presenteerden D66 en CDA hun plannen als basis voor een nieuwe kabinet:

2:42 D66 en CDA presenteren plannen voor Nederland

'Minderheidskabinet instabiel'

Eerdmans sprak zich ook uit tegen de optie van een minderheidskabinet, omdat dit volgens hem te instabiel zou zijn. Hij pleitte voor een coalitie die voor vier jaar kan functioneren zonder afhankelijk te zijn van andere partijen. De combinatie van D66, VVD, CDA en JA21 komt echter op 75 zetels uit, wat een minderheid zou betekenen in de Tweede Kamer. Dit suggereert dat er mogelijk een kleinere partij bij moet komen om een werkbare meerderheid te bereiken.