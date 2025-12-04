Volg Hart van Nederland
OverzichtRegioUitzendingenWeerTip de redactiePanelVideo's
JA21 duidelijk: alleen in kabinet met VVD

JA21 duidelijk: alleen in kabinet met VVD

Verkiezingen

Vandaag, 11:23 - Update: 41 minuten geleden

Link gekopieerd

Joost Eerdmans, partijleider van JA21, heeft duidelijk gemaakt dat zijn partij niet in een kabinet zal stappen zonder de VVD. Dit liet hij weten voorafgaand aan zijn gesprek met informateur Sybrand Buma, daarover schrijft het AD.

De voorman van JA21 benadrukte dat de partij een kabinet van centrumrechts wil vormen, met als voornaamste partners de VVD, D66 en CDA. Hoewel hij een aantal goede punten ziet in het voorstel dat D66-leider Rob Jetten en CDA-leider Henri Bontenbal afgelopen dinsdag presenteerden, gaf Eerdmans aan dat het document meer naar rechts getrokken moet worden. Hij wees erop dat Nederland naar zijn mening rechts heeft gestemd, wat zijn positie versterkt in de onderhandelingen.

Eerder deze week presenteerden D66 en CDA hun plannen als basis voor een nieuwe kabinet:

D66 en CDA presenteren plannen voor Nederland
2:42

D66 en CDA presenteren plannen voor Nederland

'Minderheidskabinet instabiel'

Eerdmans sprak zich ook uit tegen de optie van een minderheidskabinet, omdat dit volgens hem te instabiel zou zijn. Hij pleitte voor een coalitie die voor vier jaar kan functioneren zonder afhankelijk te zijn van andere partijen. De combinatie van D66, VVD, CDA en JA21 komt echter op 75 zetels uit, wat een minderheid zou betekenen in de Tweede Kamer. Dit suggereert dat er mogelijk een kleinere partij bij moet komen om een werkbare meerderheid te bereiken.

Ontvang onze nieuwsbrief

Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief.

Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.

Door Redactie Hart van Nederland

Lees ook

D66 en CDA presenteren plannen: spreidingswet blijft en selectieve dienstplicht op tafel
D66 en CDA presenteren plannen: spreidingswet blijft en selectieve dienstplicht op tafel
D66 en CDA bereiken akkoord over formatiestuk
D66 en CDA bereiken akkoord over formatiestuk
Informateur Buma: kabinet met VVD en GroenLinks-PvdA is 'afgevallen'
Informateur Buma: kabinet met VVD en GroenLinks-PvdA is 'afgevallen'

Ontvang onze nieuwsbrief

Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief.

Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.

Laatste nieuws
112
Advies & Tips
Economie
Entertainment
Infrastructuur
Milieu en Gezondheid
Politiek
Royalty
Sport
Tech
Weer
Regionieuws
Drenthe
Flevoland
Friesland
Gelderland
Groningen
Limburg
Noord-Brabant
Noord-Holland
Overijssel
Utrecht
Zeeland
Zuid-Holland
Voorwaarden
Over ons
Privacyverklaring
Gebruiksvoorwaarden
Cookieverklaring
Digitale diensten
Cookie instellingen
Adverteren
Vacatures
Publieksservice
Tip de redactie
Correcties en aanvullingen
Redactiestatuut Hart van Nederland
Toegankelijkheid
Contact met de redactie
020-8007777
hart@talpanetwork.com
Volg Hart van Nederland
© 2025 Talpa Network. Alle rechten voorbehouden. Geen tekst- en datamining.