Kamer kiest Rob Jetten als formateur voor nieuw kabinet

De Tweede Kamer heeft Rob Jetten van D66 naar voren geschoven als formateur voor het nieuwe kabinet. Een ruime meerderheid stemde in met een motie hierover. Normaal gesproken wordt de formateur later ook minister-president, al liep dat bij het kabinet-Schoof anders.

Door deze motie spreekt de Kamer zich ook uit voor de komst van een minderheidskabinet. Partijen als de Partij voor de Dieren en DENK stemden tegen het voorstel.