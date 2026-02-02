Werken tot 70 jaar? 'Onze mannen redden 65 al niet'

De AOW-leeftijd dreigt veel sneller richting de 70 jaar te gaan door plannen van de nieuwe coalitie van VVD, D66 en CDA. Volgens berekeningen op basis van cijfers van het CBS komt de pensioenleeftijd al in 2054 uit op 70 jaar, terwijl dat in de huidige regeling pas in 2069 zou zijn. Iedereen die in of na 1984 is geboren, moet daardoor straks minstens een jaar langer doorwerken voordat hij of zij recht heeft op AOW.

Vooral mensen met fysiek zware beroepen maken zich grote zorgen. Bij stratenmakersbedrijf De Krom in Etten-Leur werken mannen dagelijks op hun knieën. "Het is niet de vraag of we langer móéten werken, maar of we het überhaupt nog kúnnen." Volgens eigenaar Johan de Krom zijn de ambitieuze plannen van dit kabinet niet in verhouding met deze bezuiniging. "Veel mensen in de branche halen de AOW-leeftijd nu al niet. En ondertussen moeten we wel honderdduizend woningen bouwen. Dat is niet realistisch", zegt hij.

Levensverwachting

De oorzaak ligt bij een aangescherpte koppeling tussen levensverwachting en pensioen. Nu stijgt de AOW-leeftijd nog met twee derde van de toename van de levensverwachting, maar vanaf 2033 wordt dat één-op-één. Dat levert de overheid op termijn een besparing op van 2,8 miljard euro, omdat mensen later met pensioen gaan en langer blijven werken.

Arbeidsmarkthoogleraar Bastiaan Starink waarschuwt dat ook de regeling voor zware beroepen automatisch meeschuift. "We zien dat deze mensen vaak eerder stoppen door fysieke ongemakken. Als de eindstreep verder opschuift, ontstaat er een financieel gat dat zij moeten overbruggen." Oplossingen zoals eerder stoppen na een bepaald aantal dienstjaren bestaan wel, maar zijn duur. "De kernvraag blijft: wie gaat dat betalen?"