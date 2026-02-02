'Met nieuw kabinet krijgen meeste veertigers pas jaar later AOW'

De meeste veertigers krijgen pas een jaar later AOW dan tot nu toe voorzien. Voor mensen die jonger zijn, verschuift het pensioen nog meer. Door een ingreep van de nieuwe coalitie zal de AOW-leeftijd liefst vijftien jaar eerder uitkomen op 70 jaar, schrijft De Telegraaf.

Dat blijkt uit berekeningen van de krant. Volgens het huidige systeem komt de AOW-leeftijd in 2069 uit op 70 jaar. Zodra de plannen uit het regeerakkoord zijn aangenomen, zal 70 jaar al in 2054 de nieuwe pensioenleeftijd zijn. Vijftien jaar eerder dan nu het geval is dus.

In het pensioenakkoord van 2019 was afgesproken tussen politiek en sociale partners dat de AOW-leeftijd minder hard zou stijgen dan de levensverwachting. D66, VVD en CDA breken nu met die deal en koppelen die leeftijd weer één op één aan de stijgende levensverwachting.

Woest

Tuur Elzinga, destijds voorman van vakbond FNV, is woest. Hij noemt dit "hysterisch" en "een historische fout". Hij zegt dat de pensioenleeftijd zeer gevoelig ligt bij de vakbondsachterban.