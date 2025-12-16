Meindert (70) raakt tienduizenden euro's kwijt na neptelefoontje: 'Hele pensioen weg'

Dat online fraude en phishing echt iedereen kan overkomen, weet sinds kort ook de 70-jarige Meindert Schroor uit Leeuwarden. Na een telefoontje van een zogenaamde bankmedewerker raakte hij tienduizenden euro's kwijt. "Mijn hele opgebouwde pensioen en spaarrekening waren leeg."

In oktober werd Meindert gebeld door een man die zich voordeed als medewerker van ING. Op dat moment zat hij met zijn hoofd bij zijn zieke vrouw, die in een verzorgingstehuis woont en onlangs als noodgreep om euthanasie had gevraagd. Meindert zat uren aan de telefoon met de oplichter en werd stap voor stap misleid. Uiteindelijk maakte hij ruim 40.000 euro over naar een onbekende rekening.

"De zogenaamde medewerker vertelde dat ik een phishingmail had gehad. Dat klopte, ik had eerder een nepmail ontvangen en geopend. Ondanks dat het door mijn hoofd schoot dat de bank nooit belt, klonk het wel logisch", vertelt Meindert aan Hart van Nederland. "Ze zijn zo handig en slim tegenwoordig. Ik moest het geld vanaf mijn eigen privérekening overmaken naar een zakelijke rekening. Daardoor is er geen limiet en krijgt de bank geen waarschuwing. Toen ik doorhad dat ik opgelicht was, namen ze natuurlijk de telefoon niet meer op."

Vrijheid kwijt

In één klap was een groot deel van Meinderts spaargeld en pensioen verdwenen. "Ik was hierdoor mijn vrijheid kwijt. Ik had nog maar een paar honderd euro over. Als je geen geld hebt, kun je weinig. Ik ben bijna altijd zelfstandige geweest, dus heb geen groot pensioen. En dan zijn er ook nog de zorgkosten van mezelf en mijn vrouw."

Aanvankelijk liet de 'echte' ING weten niets voor hem te kunnen doen en verwees hem door naar betaalplatform Mollie Payments, dat de overboeking had verwerkt. Meindert deed ook aangifte bij de politie.

Geen vis, maar phishkraam

Meindert is lang niet de enige die te maken krijgt met online oplichting. Ieder jaar ontvangt zo'n twee op de drie Nederlanders een nep-sms, misleidend appje of valse e-mail. Vaak lijkt het bericht te komen van een bekende, een instantie of een bedrijf waar je klant bent.

Om mensen extra alert te maken voor zulke misleidingen, werd dinsdag op de markt in Rotterdam de 'Phishkraam' geopend. Daar kunnen bezoekers zien hoe criminelen precies te werk gaan en leren waar je op moet letten bij verdachte berichten.

Voor Meindert kwam de Phishkraam helaas te laat. Maar gelukkig liep het voor hem uiteindelijk toch goed af. "Na twee maanden werd ik ineens gebeld door een echte medewerker van ING. Ze zeiden dat het geld was teruggestort. Ik kon het bijna niet geloven." Met zijn verhaal hoopt Meindert anderen te waarschuwen voor de sluwe trucs van online oplichters. "Het kan echt iedereen overkomen, jong of oud."