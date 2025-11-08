Cor en Bianca raken halve ton kwijt na banktruc, gedwongen weer te gaan werken

Oplichtingstrucs met nep-bankapps worden steeds vernuftiger. Cor en Bianca Valk uit Den Helder werden slachtoffer van zulke geraffineerde internetoplichting. Het stel verloor 50.000 euro nadat ze dachten contact te hebben met hun bank.

Het echtpaar kreeg per post een brief waarin stond dat hun telefoonnummer gewijzigd moest worden. Kort daarna werden ze gebeld door iemand die zich voordeed als medewerker van ING. Op diens advies installeerden ze een app om hun gegevens te 'bevestigen'. Enkele dagen later bleek hun rekening leeg.

“De eerste weken liepen we als zombies rond”, vertelt Cor. “Achteraf denk ik: hoe heb ik zo stom kunnen zijn?” Het verlies komt hard aan voor het echtpaar, dat jarenlang een dansschool runde. Na de overname door hun dochter wilden ze het rustiger aan doen, maar nu geven ze opnieuw danslessen om de rekeningen te kunnen betalen. En dat terwijl ze beiden met gezondheidsproblemen kampen.

Altijd aangifte doen

Volgens politiewoordvoerder en security specialist Roxy Meints-Spaargaren komt deze vorm van oplichting steeds vaker voor. Criminelen nemen computers over via apps die sprekend lijken op die van de bank. “Ze doen het zo slim, ik zou er zelfs intrappen,” zegt ze. De politie benadrukt hoe belangrijk het is om altijd aangifte te doen en dat elke aangifte een puzzelstukje kan zijn zijn dat leidt naar de daders.

Ondanks alles proberen Cor en Bianca vooruit te kijken. Er is een inzamelingsactie gestart die ruim 8.700 euro opleverde. “De crowdfunding is heel lief, iedereen leeft erg mee,” zegt Cor.