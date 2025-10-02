Nepagent steelt 44.000 euro van vrouw met dementie, politie deelt foto's verdachte

De politie in Utrecht is nog steeds op zoek naar een jonge oplichter die deze zomer maar liefst 44.000 euro buitmaakte bij een oudere dame met dementie. Om hem sneller te kunnen vinden deelt de politie nu herkenbare foto's van de verdachte.

De jongen belde op 18 augustus bij de vrouw aan en deed zich voor als politieagent. Hij liet zelfs een pas zien die eruit zag als een politiepas. Hij vertelde dat hij langskwam omdat er veel werd ingebroken in de buurt, en vroeg de vrouw om haar telefoon voor ‘vingerafdrukonderzoek’. Zo kwam hij de woning binnen.

Beeld: Politie.

Grote buit

Eenmaal binnen sloeg hij zijn slag. Hij nam niet alleen de telefoon en pinpas van het slachtoffer mee, maar vond ook een kistje met 40.000 euro contant geld. Met de pinpas van de vrouw pinde hij later nog eens 4000 euro bij de Ina Boudier Bakkerlaan in Utrecht.

De politie deelde eerder al beelden van de verdachten, daarop was zijn gezicht onherkenbaar gemaakt omdat hij vermoedelijk jong is. Dat leverde geen tips op. De jongen kreeg een week de tijd om zichzelf te melden, maar deed dat niet. Daarom worden zijn foto’s nu volledig herkenbaar gedeeld in de hoop dat iemand hem herkent.

Beeld: Politie.

Signalement

De verdachte is een jonge man met een slank postuur en lichte huidskleur. Hij heeft een smalle bovenlip en zijn blonde haar draagt hij naar voren heeft gekamd, het valt tot op zijn wenkbrauwen. Hij droeg een wit T-shirt met daaroverheen een zwart vest van het merk Under Armour, ook droeg hij een zilveren ketting om zijn nek. Hij had een wijde zwarte spijkerbroek aan en zwarte schoenen met witte strepen en een witte zool.

De politie deelt de foto's van de verdachte op haar website en op facebook en vraagt mensen om de opsporingstiplijn 0800-6070 of Meld Misdaad Anoniem 0800-7000 te bellen bij tips.