Terug

Volg Hart van Nederland
OverzichtRegioUitzendingenWeerTip de redactiePanelVideo's
Ouder echtpaar voor bijna 50.000 euro opgelicht door nep-bankmedewerker

Ouder echtpaar voor bijna 50.000 euro opgelicht door nep-bankmedewerker

Crime

Vandaag, 12:05

Link gekopieerd

Een ouder echtpaar uit Utrecht is op slinkse wijze voor bijna een halve ton opgelicht. De politie heeft deze week een video gedeeld waarop te zien is hoe de verdachte pint met de gestolen bankpas van het stel.

De slachtoffers kregen op dinsdag 5 augustus een telefoontje van een vrouw die zei dat ze bij de bank werkte. Ze beweerde dat er via mijnoverheid.nl was gefraudeerd met hun rekening. De nep-medewerker wist het echtpaar over te halen om hun bankgegevens en pincodes door te geven.

In onderstaande video laten we zien hoe bankpasfraude precies werkt en geven we tips om te voorkomen dat je slachtoffer wordt van deze slimme trucs:

Hart van Nederland legt uit: wat is bankpasfraude?
2:19

Hart van Nederland legt uit: wat is bankpasfraude?

Niet lang daarna verscheen er een man aan de deur. Hij nam het contante geld mee dat het stel in huis had, hun bankpassen én sieraden ter waarde van zo'n 40.000 euro. Met de gestolen pas werd daarna nog een flink bedrag gepind.

De verdachte is een licht getinte man van ongeveer 1.60 meter lang. Op de beelden is te zien dat hij een zonnebril draagt tijdens het pinnen. De politie roept iedereen die meer weet over deze oplichting op contact op te nemen via 0800-7000.

Bekijk hier de videobeelden van de verdachte:

Lees ook

Bizar: criminelen plunderen bankpas hospice, 100.000 euro weg
Bizar: criminelen plunderen bankpas hospice, 100.000 euro weg
Nepagenten slaan steeds vaker toe: duizenden ouderen de dupe
Nepagenten slaan steeds vaker toe: duizenden ouderen de dupe
Oplichters slaan twee keer toe bij 99-jarige vrouw in Heerlen
Oplichters slaan twee keer toe bij 99-jarige vrouw in Heerlen

Ontvang onze nieuwsbrief

Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief.

Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.

Laatste nieuws
Politiek
Economie
Infrastructuur
Weer
Sport
Tech
Royalty
112
Entertainment
Milieu en Gezondheid
Advies & Tips
Regionieuws
Zuid-Holland
Noord-Holland
Noord-Brabant
Gelderland
Utrecht
Overijssel
Limburg
Friesland
Groningen
Drenthe
Flevoland
Zeeland
Voorwaarden
Over ons
Privacyverklaring
Gebruiksvoorwaarden
Cookieverklaring
Digitale diensten
Cookie instellingen
Adverteren
Vacatures
Publieksservice
Tip de redactie
Correcties en aanvullingen
Redactiestatuut Hart van Nederland
Toegankelijkheid
Contact met de redactie
020-8007777
hart@talpanetwork.com
Volg Hart van Nederland
© 2025 Talpa Network. Alle rechten voorbehouden. Geen tekst- en datamining.