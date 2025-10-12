Ouder echtpaar voor bijna 50.000 euro opgelicht door nep-bankmedewerker

Een ouder echtpaar uit Utrecht is op slinkse wijze voor bijna een halve ton opgelicht. De politie heeft deze week een video gedeeld waarop te zien is hoe de verdachte pint met de gestolen bankpas van het stel.

De slachtoffers kregen op dinsdag 5 augustus een telefoontje van een vrouw die zei dat ze bij de bank werkte. Ze beweerde dat er via mijnoverheid.nl was gefraudeerd met hun rekening. De nep-medewerker wist het echtpaar over te halen om hun bankgegevens en pincodes door te geven.

In onderstaande video laten we zien hoe bankpasfraude precies werkt en geven we tips om te voorkomen dat je slachtoffer wordt van deze slimme trucs:

2:19 Hart van Nederland legt uit: wat is bankpasfraude?

Niet lang daarna verscheen er een man aan de deur. Hij nam het contante geld mee dat het stel in huis had, hun bankpassen én sieraden ter waarde van zo'n 40.000 euro. Met de gestolen pas werd daarna nog een flink bedrag gepind.

De verdachte is een licht getinte man van ongeveer 1.60 meter lang. Op de beelden is te zien dat hij een zonnebril draagt tijdens het pinnen. De politie roept iedereen die meer weet over deze oplichting op contact op te nemen via 0800-7000.

Bekijk hier de videobeelden van de verdachte: