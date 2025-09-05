Bizar: criminelen plunderen bankpas hospice, 100.000 euro weg

De plek waar ongeneeslijk zieken in een liefdevolle omgeving de laatste tijd van hun leven beleven. Juist op die plek sloegen criminelen afgelopen juni toe. Met de bankpas van stichting Netwerk Palliatieve Zorg, die samenwerkt met hospices in Noordwest-Veluwe, hebben twee gasten ruim 100.000 euro geplunderd.

Op Tweede Pinksterdag doet penningmeester Marcel Celie een schokkende ontdekking. Bij terugkomst van zijn vakantie ziet hij tot zijn schrik allerlei hoge afschriften. De twee criminelen zijn op rekening van de hospices gaan shoppen in onder andere de Bijenkorf en Prada.

Bank compenseert

Hoe de mannen de rekening hebben kunnen leegroven, is nog niet bekend. De politie denkt dat ze de bankpas hebben gestolen of dat er gebruik is gemaakt van phishing. Ondanks de diefstal lijkt de schade voor de stichting toch mee te vallen. De bank zou de financiële schade inmiddels hebben vergoed, zo meldt De Stentor.

De twee hebben in Amsterdam, Zaandam en Antwerpen hun slag geslagen. Tijdens het kopen van de dure jassen, shirts, polo’s en schoenen zijn ze niet ontkomen aan de bewakingscamera’s, zoals je in bovenstaande video ziet. De politie roept op om de opsporingstiplijn te bellen als je tips hebt wie deze dieven zijn. Dat kan ook anoniem via 0800-7000.