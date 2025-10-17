Terug

Weduwe wordt slachtoffer van babbeltruc, geeft ring van overleden man mee

Crime

Vandaag, 17:04

Een vrouw in de Hoeksche Waard is op een nare manier slachtoffer geworden van een babbeltruc. Nadat ze eerst is gebeld dat haar spullen in een politiekluis moeten, komt een nepagent allerlei sieraden ophalen. Daarbij zit de ring van haar pas overleden man.

De oplichters komen bij haar, mogelijk door een dankbetuiging in de lokale krant na de uitvaart van haar man. "Helaas is dat voor hen ook een werkwijze om aan potentiële slachtoffers te komen, omdat ze dan zien dat ze alleen is", zegt een woordvoerder van de politie bij Opsporing Verzocht.

Niks over zeggen

De vrouw is pas weduwe als ze in juli dit jaar wordt gebeld dat ze op een lijst zou staan van criminelen en dat haar spullen in een politiekluis moeten. Even later komt een jongen bij de vrouw, waarna hij vertrekt met een tas vol waardevolle spullen. Vlak voor hij vertrekt zegt hij nog tegen de vrouw 'dat ze niks tegen iemand hierover moet zeggen'.

De vrouw vraagt zich toch af waarom juist zij op de lijst stelt en besluit de politie te bellen. Daardoor komt de zaak en het licht. De politie is nog op zoek naar de oplichter.

Natasja haar moeder overkwam dit jaar iets soortgelijks. Ze vertelde haar verhaal destijds aan Hart van Nederland:

Door Redactie Hart van Nederland

