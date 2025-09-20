Bart (66) werkt na pensioen gewoon door voor herdenking Market Garden

Elk jaar wordt operatie Market Garden uit de Tweede Wereldoorlog herdacht, met parachutisten die in Arnhem uit vliegtuigen springen. Zo'n operatie is elk jaar weer een grote organisatie en één man is enorm belangrijk daarbij: de loodmaster. De 66-jarige Bart Kraner-Freher is die loodmaster. Voor hem is dit werk zo belangrijk dat hij het nog jaren blijft doen, terwijl hij al lang met pensioen mag.

Bart is als het ware de baas achter de cockpit: alles operationeel wat er moet gebeuren is de verantwoordelijkheid van de loodmaster. Hij zorgt ervoor dat de militairen op de juiste manier in het vliegtuig komen en gedropt worden. Maar niet alleen mensen, ook vrachtdroppings doen ze. Zoals de voedseldroppings in Gaza niet lang geleden.

In de video bovenaan zie je onder meer Bart vertellen over zijn taak bij de herdenking van Market Garden.