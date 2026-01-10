'Experts waarschuwen: AOW-premie kan ouderen hard raken'

Gepensioneerden zouden tot bijna vijftien procent minder te besteden kunnen hebben als zij AOW-premie moeten gaan betalen. Volgens economen en topambtenaren moet een komend kabinet iets doen aan de hoge kosten van zorg en de AOW, meldt De Telegraaf.

Ingrijpen in de AOW kan echter grote gevolgen hebben voor het inkomen van ouderen. Berekeningen van emeritus hoogleraar Flip de Kam laten zien dat mensen die alleen AOW ontvangen er ongeveer acht procent op vooruit kunnen gaan, terwijl mensen met een aanvullend pensioen een inkomensverlies van ruim veertien procent kunnen ervaren.

Weldoeners helpen AOW'ers in nood met nieuwe spullen, zoals te zien in deze video:

2:08 Weldoeners helpen AOW'ers in nood met nieuwe spullen: 'Dat ontroert je'

Vergrijzing

Het is onduidelijk of de AOW tijdens de formatieonderhandelingen is besproken, maar vanuit ministeries en economisch adviseurs wordt erop aangedrongen maatregelen te nemen. Door de vergrijzing lopen de kosten van de AOW de komende jaren sterk op. Gepensioneerden betalen momenteel geen AOW-premie, waardoor de lasten grotendeels bij werkenden terechtkomen.

Experts vinden het logisch dat ‘rijke ouderen’ een deel van de kosten gaan meebetalen. Oud-hoofdeconoom van ABN Amro, Han de Jong, noemt dat echter onnodig en onrechtvaardig. “In de koopkrachtplaatjes doen gepensioneerden het al jaren vrij slecht,” zegt hij.