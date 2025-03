'Nederlanders hadden vorig jaar meer te besteden dankzij hogere lonen'

Het reëel beschikbaar inkomen van huishoudens is in 2024 met 3 procent gegroeid ten opzichte van een jaar eerder, blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Daardoor konden de meeste Nederlanders vorig jaar meer geld besteden. De toename is vooral af te leiden aan de hogere cao-lonen.

Jop (25) weet als geen ander hoe het voelt om elke dag wakker te worden met geldstress, zo is te zien in bovenstaande video.

Uit de cijfers blijkt ook dat meer mensen een baan hebben en dat ook zelfstandige ondernemers meer geld hebben verdiend. Uitkeringen, zoals de AOW, zijn ook gestegen met het hogere minimumloon en daarom profiteren ook andere bevolkingsgroepen van de stijging.

De hypotheekschuld van de Nederlandse bevolking is in 2024 met bijna 36 miljard gegroeid naar 890 miljard, waardoor de schuld harder is opgelopen dan in 2023. Dit komt omdat de huizenprijzen vorig jaar zijn gestegen en er meer woningen zijn verkocht.

Hart van Nederland/ANP