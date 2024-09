Nasrien gaat er ondanks kabinetsbelofte komend jaar weer niet op vooruit

"Alle Nederlanders gaan er komend jaar op vooruit", beloofde premier Dick Schoof op Prinsjesdag. Een onjuiste bewering, concludeerde het Nibud. Alleenstaande ouders in de bijstand met 1 of 2 kinderen tot 18 jaar gaan namelijk geen plus zien in hun koopkracht. Alleenstaande zelfstandigen met een inkomen tot 50.000 euro leveren zelfs 0,9 procent in. Voor de Rotterdamse Nasrien en haar gezin is het eigenlijk geen verrassing meer.

"De rijken worden rijker; de armen worden armer", zegt Nasrien tegen Hart van Nederland, zoals je kan zien in bovenstaande video. Die gedachte speelt inmiddels al jaren bij de in Crooswijk wonende moeder van 4. Twee van haar kinderen zijn meerderjarig, de andere twee niet. Dat laatste zorgt ervoor dat zij nog kindgebonden budget krijgt.

Dat krikt haar inkomen iets omhoog, desondanks zal haar koopkracht niet stijgen. En door de steeds hogere kosten voor zorgverzekering en levensonderhoud zal Nasrien steeds minder euro’s in haar portemonnee overhouden.

Ondanks de aanstelling van een nieuw kabinet, gloort er voor Nasrien nog geen hoop aan de horizon. "We hadden gehoopt dat er vooruitgang zou zijn. Maar we weten dat dat er niet komt."