Nieuwe ministers bekend: Yeşilgöz naar Defensie, Letschert naar Onderwijs

De verdeling van de ministersposten komt donderdagmiddag stap voor stap naar buiten. VVD-leider Dilan Yeşilgöz verlaat de Kamerfractie om minister van Defensie en vicepremier te worden in het nieuwe kabinet. Dat zegt zij tegen de verzamelde pers in de Tweede Kamer. Yeşilgöz blijft daarnaast partijleider van de VVD. De huidige demissionaire defensieminister Ruben Brekelmans is in beeld als nieuwe fractievoorzitter.

De VVD draagt alleen zittende bewindspersonen en Kamerleden voor. David van Weel keert terug als minister van Justitie en Veiligheid. Vincent Karremans gaat van Economische Zaken naar Infrastructuur en Waterstaat. Sophie Hermans wordt minister van Volksgezondheid en verlaat Klimaat en Groene Groei. Staatssecretaris Thierry Aartsen schuift door naar Werk en Participatie.

Voormalig informateur Rianne Letschert wordt minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap namens D66, bevestigen Haagse bronnen na berichtgeving van RTL Nieuws. Letschert is momenteel voorzitter van het college van bestuur van de Universiteit Maastricht.

Eerder was al bekend dat Eelco Heinen aanblijft als minister van Financiën.