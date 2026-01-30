Volg Hart van Nederland
Oppositie fel op plannen nieuwe kabinet: 'Frontale aanval op beschaving'

Beleid

Vandaag, 19:06

In politiek Den Haag slijpt de oppositie alvast de messen, nu de plannen van het nieuwe minderheidskabinet bekend zijn gemaakt. Nu ze het stofkammetje door het coalitieakkoord 'Aan de slag' hebben gehaald, geven ze een eerste reactie. D66, VVD en CDA komen er niet genadig vanaf.

Geert Wilders, die met zijn PVV in het vorige kabinet zat en nu weer vanaf de zijlijn moet toekijken, neemt gelijk de naam van het akkoord op de hak. SP’er Jimmy Dijk steekt zijn teleurstelling niet onder stoelen of banken en ook Mona Keijzer van de BBB doet een duit in het zakje, dat tot de rand toe gevuld is met kritiek.

Wat de partijen precies zeggen, zie je in bovenstaande video.

