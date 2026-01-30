Volg Hart van Nederland
Eigen risico zorg stijgt naar 460 euro: 'Schandalig'

Vandaag, 18:46

Het eigen risico in de zorg gaat in 2027 flink omhoog. D66, VVD en CDA willen het bedrag verhogen van 385 naar 460 euro per jaar Eerdere plannen om het eigen risico juist te verlagen zijn geschrapt. Voor Truus en haar man Max hakt dat erin.

Truus is chronisch ziek en stelt zorg al jaren uit. "Ik vind het eigenlijk schandalig. Dat er voorbij wordt gegaan aan de mensen die het niet kunnen betalen", zegt ze. Extra geld om de verhoging op te vangen is er nauwelijks. "Dan denk ik voornamelijk aan ons vakantiegeld. Verder zou ik niet weten hoe we kunnen bezuinigen."

