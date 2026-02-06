D66 presenteert ministers: deze twee gaan over Onderwijs en Sociale Zaken

D66 heeft vrijdagmiddag twee namen bekendgemaakt voor het nieuwe minderheidskabinet. De partij draagt Rianne Letschert en Hans Vijlbrief voor als ministers. Letschert is beoogd minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Vijlbrief krijgt Sociale Zaken en Werkgelegenheid onder zijn hoede. De invulling van de overige kabinetsposten volgt later, aldus de partij.

Letschert was de afgelopen weken als informateur nauw betrokken bij de totstandkoming van de minderheidscoalitie van D66, VVD en CDA. Zij is nu nog bestuursvoorzitter van de Universiteit Maastricht, die in een verklaring laat weten haar te zullen missen. "Jammer voor ons, goed voor Den Haag", aldus rector magnificus Pamela Habibović.

Vijlbrief is financieel woordvoerder van D66 in de Tweede Kamer en was eerder staatssecretaris van Financiën. Daarvoor bekleedde hij al verschillende hoge ambtelijke posten op de ministeries van Financiën en Economische Zaken. Hij heeft laten zien "dat hij complexe dossiers kan vlot trekken met oog voor mensen", zo prijst de partij hem aan.

Rob Jetten is vol ambitie met zijn nieuwe kabinet: