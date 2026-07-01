Boze boeren met trekkers onder politiebegeleiding onderweg naar Den Haag

Een stoet van ongeveer twintig trekkers rijdt vanaf een kruispunt in Bergambacht in Zuid-Holland in de richting van Den Haag. Dat gaat onder begeleiding van de politie.

Er is woensdag een debat in de Tweede Kamer over het stikstofbeleid. Eerder hebben boeren al aangegeven dat zij bij dat debat aanwezig zullen zijn om hun stem te laten horen. Zij zijn het namelijk niet eens met de nieuwe plannen van het kabinet.

Op de hoogte

Den Haag is op de hoogte van de komst van de boze boeren. De gemeente staat toe dat er twintig trekkers aanwezig zijn op de Koekamp. Dat is een plek niet ver van het gebouw van de Tweede Kamer.

Wel laat Den Haag weten op X dat de vooraf aangemelde landbouwvoertuigen "symbolisch ter ondersteuning van de actie" aanwezig mogen zijn op de aangewezen plek. Andere landbouwvoertuigen zijn niet toegestaan.

Provinciehuis Assen

Ook bij het provinciehuis in Assen hebben zich tientallen boeren met trekkers verzameld. Op die trekkers zijn borden te zien met teksten als 'Stik in je stikstof' en 'Haagse gekken proberen ons te nekken'. Trekkers staan op het plein voor de ingang van het provinciehuis en ook voor ramen van de zaal waar de Drentse politiek bijeen is.

Er zijn boeren uit onder meer Noord-Sleen, Hooghalen, Beilen en Hoogeveen. Provinciale Staten buigen zich over de Drentse stikstofkoers die het weer mogelijk moet maken om vergunningen te verlenen voor bijvoorbeeld woningbouw.