Steun voor stikstofplan lijkt rond in Tweede en Eerste Kamer

De steun voor het stikstofplan van dit kabinet lijkt rond te komen. Het kabinet lijkt voldoende steun te hebben gevonden voor het stikstofplan in zowel de Tweede als de Eerste Kamer. Nadat eerder al duidelijk werd dat de steun van PRO een meerderheid in de Tweede Kamer mogelijk maakt, heeft ook Volt zich achter de hoofdlijnen van het plan geschaard, laat fractievoorzitter Laurens Dassen weten aan Hart van Nederland.

De steun van Volt levert de partij de twee extra zetels die nodig zijn voor een meerderheid in de Senaat. Net als PRO wil Volt wel nog duidelijk hebben of de doelen met het plan daadwerkelijk worden behaald. Dit moet blijken uit onderzoek van PBL dat na de zomer komt.

De vraag is hoe het kritische, maar tot nu toe constructieve boerenorganisaties LTO en de jonge boeren van NAJK denken over de route via links én hoe dit valt binnen de coalitie. VVD en CDA zullen er rekening mee hebben gehouden dat er nog iets aangepast zou worden, maar dat is nu niet meer nodig voor een meerderheid.

In Den Haag was woensdag een noodbevel van kracht om de instroom van trekkers te beperken tijdens het stikstofdebat in de Tweede Kamer, zo is te zien in bovenstaande video.

De plannen moeten nog door zowel de Tweede als de Eerste Kamer worden aangenomen voordat in maart 2027 de Provinciale Statenverkiezingen plaatsvinden. Na die verkiezing verandert de samenstelling van de Eerste Kamer.

De steun voor het plan gaat hiermee definitief over links. De komende maanden zijn daarmee cruciaal voor de behandeling van het stikstofplan.