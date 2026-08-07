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Boeren blokkeren N323 bij Beneden-Leeuwen met trekkers

Demonstratie

Gisteren, 21:49

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Tientallen boeren met tractoren hebben vrijdagavond geprotesteerd in de buurt van het Gelderse Beneden-Leeuwen (gemeente West Maas en Waal). De politie was aanwezig en faciliteerde de demonstratie, liet een woordvoerder weten. De N323 tussen Beneden-Leeuwen en de aansluiting met de A15 was door het protest enige tijd dicht. Boeren blokkeerden de weg met hun trekkers, was te zien op foto's. Inmiddels is de weg weer vrij, meldt de ANWB.

Locoburgemeester: 'Vredelievend protest'

Locoburgemeester Rob Reuvers zei dat de gemeente "niet verrast" was door de actie. "We hadden in ons circuit gehoord dat er een dezer dagen een protest zou komen." Reuvers sprak van een "vredelievend protest" waarmee aandacht werd gevraagd "voor beleid dat vanuit Den Haag wordt uitgevoerd". De actie was volgens de locoburgemeester voor sommige inwoners vervelend omdat zij niet thuis konden komen, "maar ik heb demonstraties gezien die er erger aan toe gaan".

Rond 21.00 uur was de demonstratie voorbij, zoals volgens Reuvers ook de planning was. Eerder deze week vonden ook boerenacties plaats in of bij onder meer Apeldoorn, Maarsbergen en Deurningen.

Door ANP

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