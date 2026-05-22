Aangekondigde spoorblokkade van XR op Utrecht Centraal niet toegestaan

Demonstratie

Vandaag, 15:15

De eerder aangekondigde spoorblokkade die Extinction Rebellion (XR) wil uitvoeren bij Utrecht Centraal op zaterdag wordt niet toegestaan. Dat heeft de driehoek van Utrecht (politie, justitie en burgemeester) vrijdag laten weten. XR zegt in een reactie de actie zaterdag toch door te willen zetten.

"Het blokkeren van het spoor is een strafbaar feit en bovendien levensgevaarlijk. De politie zal op gezag van het Openbaar Ministerie optreden tegen (een poging tot) een blokkade", zo wordt gemeld.

De actiegroep blokkeerde eerder dit jaar in april de A12. Daardoor kon voor een paar uur geen verkeer naar Arnhem.

Gaza-vloot

De bedoeling van de XR-blokkade was om aandacht vragen voor de opvarenden van de Gaza-vloot die eerder deze week door Israël werden opgepakt en via sociale media werden vernederd.

XR heeft ook aangekondigd een sit-in op het station te willen houden. Daarvan zegt de driehoek dat demonstreren in de openbare ruimte in het stationsgebied mag, "maar achter de poortjes gelden de huisregels van de NS en is dit niet toegestaan".

Levensgevaarlijk

"Demonstreren mag in Utrecht, maar wel binnen de kaders van de wet", aldus burgemeester Sharon Dijksma. "Een spoorwegblokkade is géén demonstratie. Tegen de mensen die voornemens zijn het spoor op te gaan, zeg ik: doe dit niet. Het is levensgevaarlijk en je zult worden aangehouden. Bovendien verstoor je daarmee een van de meest duurzame manieren van reizen."

In de verklaring staat dat de politie klaar zal staan om op te treden, maar dat treinreizigers zaterdag desondanks hinder kunnen ondervinden van de voorgenomen actie.

Toch uitvoeren

XR liet eerder weten om 13.00 uur het spoor te willen betreden, na de sit-in die om 12.30 uur begint. Een woordvoerder laat weten de actie zoals gepland te willen uitvoeren, ondanks de aankondiging van de driehoek. XR pleit met de actie voor een embargo tegen Israël wegens geweld tegen Palestijnen.

NS-directeur Wouter Koolmees steunt de driehoek "volledig", zegt hij in een reactie. "Een spoorwegblokkade is géén demonstratie. Door op het spoor te lopen breng je niet alleen jezelf, maar ook anderen in absoluut levensgevaar. Dat kan de bedoeling nooit zijn."

Afgelopen dinsdag blokkeerden activisten van XR het treinverkeer op Den Haag Centraal, ook om aandacht te vragen voor de situatie in Gaza. Het treinverkeer lag toen een tijd stil in de avond.

Door ANP

