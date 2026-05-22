Man in rolstoel door aanzuigende kracht trein op spoor beland

Ongeluk

Vandaag, 10:38

De man die donderdagmiddag om het leven kwam op station Bijlmer Arena in Amsterdam, is volgens de politie door de aanzuigende kracht van een passerende trein met zijn rolstoel op het spoor terechtgekomen. De politie spreekt van een noodlottig ongeval.

Hulpdiensten rukten donderdagmiddag massaal uit na een melding rond 14.55 uur. Het slachtoffer werd nog gereanimeerd, maar hulp mocht niet meer baten. De man overleed ter plekke.

Omdat het ongeval midden op de dag gebeurde, hebben mogelijk veel reizigers het zien gebeuren. De politie laat weten dat Slachtofferhulp beschikbaar is voor getuigen die daar behoefte aan hebben.

Door Redactie Hart van Nederland

