Treinverkeer rond Den Haag Centraal ligt stil door demonstranten op het spoor

Het treinverkeer van en naar Den Haag Centraal ligt stil omdat demonstranten zich op het spoor hebben begeven, meldt de NS. Uit veiligheidsoverwegingen is het volledige treinverkeer stilgelegd, aldus een woordvoerster. Inmiddels is de politie bezig om drie pro-Palestijnse activisten te verwijderen van het spoor.

De drie demonstranten hadden zich, ergens tussen sporen 6 en 7, vastgeketend aan een seinpaal. Ze maken onderdeel uit van een groep van vijf demonstranten, betrokken bij de actie, zegt een woordvoerster van de politie. De vijf worden aangehouden voor het overtreden van de spoorwegwet en zullen overgebracht worden naar het politiebureau.

De activisten werden van het spoorgedeelte op het perron getild. Daar werd de slijptol erbij gehaald omdat ze aan elkaar vastzaten. Inmiddels worden ze van het perron geleid.

De politie hoopt dat het treinverkeer op Den Haag Centraal zo snel mogelijk weer op gang kan komen. NS verwacht volgens de actuele reisinformatie nog steeds dat de stremming duurt tot ongeveer 21.15 uur.

'Free, free Palestine'

Pro-Palestijnse activisten hebben de actie opgeëist, na een eerdere aankondiging op dinsdag. Volgens de actiegroep gebeurt dit vanwege de volgens hen voortdurende genocide in Gaza. Ook zeggen zij het spoor in Den Haag te hebben betreden vanwege de onderschepping van schepen van de Global Sumud Flotilla, die onderweg waren met noodhulp voor Palestijns gebied. Eerder dinsdag werden schepen, met daarop ook Nederlanders, door Israël onderschept.

Op beelden die rondgaan op sociale media is te zien hoe activisten op het spoor zitten en "free, free Palestine" roepen. Eerder dinsdag werden al 70 tot 80 pro-Palestina-activisten aangehouden tijdens een demonstratie bij het Tweede Kamergebouw. Dat was een steunactie voor de opvarenden van de Global Sumud Flotilla. De aanhoudingen vonden plaats omdat de activisten weigerden naar een toegewezen demonstratievak te gaan. Ze waren door de politie weggebracht in bussen, maar de politie vermoedt dat een deel terugkeerde voor deze spooractie.

Spoorblokkades door deze activisten kwamen eerder ook al voor, onder meer vorig jaar op Den Haag Centraal. Ook op Amsterdam Centraal vonden eerder soortgelijke acties plaats.