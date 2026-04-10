Actievoerders bezetten twee spoorlijnen Betuweroute

Enkele tientallen activisten van Geef Tegengas blokkeren vrijdagmiddag de Betuweroute. Ze protesteren daarmee onder andere tegen mensenrechtenschendingen wereldwijd en de klimaatcrisis, meldt de groep. De actievoerders hebben zich tussen Lent en Elst toegang tot twee spoorlijnen verschaft en blokkeren het vervoer in beide richtingen. Over dit stuk spoor rijden goederentreinen.

Volgens ProRail staan er zo'n zestig mensen op het spoor. Dat meldt de spoorbeheerder op basis van informatie van de politie. "Demonstreren is een groot recht, maar het spoor is daar geen geschikte en veilige plek voor", aldus een woordvoerster van ProRail.

Een woordvoerder van goederenvervoerder DB Cargo laat weten dat het bedrijf op de hoogte is van het feit dat er demonstranten op het spoor staan. Over de precieze gevolgen ervan kan het bedrijf nog niks zeggen.