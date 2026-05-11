NS start proef gratis treinpas voor lage inkomens in Amersfoort

Beleid

Vandaag, 06:54

Inwoners van Amersfoort met een laag inkomen kunnen straks maandenlang gratis met de trein reizen. De NS begint samen met de gemeente een proef waarbij duizend speciale treinpassen worden uitgedeeld. Volgens de spoorwegmaatschappij zorgt reizen ervoor dat mensen makkelijker mee kunnen doen in de samenleving. "Reizen is vrijheid."

Inwoners kunnen zich bij de gemeente opgeven voor de Vooruitpas Amersfoort, waarmee treinreizen voor een half jaar gratis zijn. Daarna stopt de proef, die volgens de NS als doel heeft "om de wensen en het reisgedrag van de deelnemers te onderzoeken". Met de resultaten wil de NS bekijken hoe de reispas definitief vorm kan krijgen, in zowel Amersfoort als andere gemeenten.

Volgens Daan Schut, bestuurslid bij NS, worden mensen met te weinig geld voor treinreizen beperkt. "Je moet steeds afwegen: ga ik wel of niet op pad, en wat moet ik daarvoor laten? Om die reden willen veel gemeenten en provincies goedkoper ov aanbieden. Als NS willen we dat de trein beschikbaar is voor iedereen."

Loting

In totaal zijn er 1000 passen beschikbaar. "Bij meer belangstelling organiseert de gemeente een loting." De Vooruitpas Amersfoort start op 1 juli en eindigt op 31 december.

