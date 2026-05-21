Actiegroep XR dreigt Utrecht Centraal stil te leggen: 'Levensgevaarlijk'

Vandaag, 15:36

De actiegroep XR Justice Now dreigt zaterdagmiddag station Utrecht Centraal te blokkeren. Het is niet duidelijk met hoeveel actievoerders XR naar het station gaat. De NS heeft gereageerd en noemt Utrecht Centraal geen geschikte plek. Dat meldt RTV Utrecht.

Volgens de demonstranten is de actie bedoeld om aandacht te vragen voor de opvarenden van de Gaza-vloot die eerder deze week door Israël werden opgepakt. Hoe de actie er precies uit gaat zien, is nog niet duidelijk. Wel wordt rekening gehouden met verstoringen voor treinreizigers en het openbaar vervoer.

De actiegroep blokkeerde eerder dit jaar in april de A12. Daardoor kon voor een paar uur geen verkeer naar Arnhem.

'Levensgevaarlijk'

Een woordvoerder van de NS laat aan RTV Utrecht weten dat het station geen geschikte plek is voor de actie. "En het spoor al helemaal niet. Dat is levensgevaarlijk, voor reizigers, collega's en demonstranten."

De autoriteiten houden de situatie nauwlettend in de gaten. Ook wordt bekeken welke maatregelen nodig zijn om de veiligheid en doorstroming op en rond het station te waarborgen.

Door Redactie Hart van Nederland

