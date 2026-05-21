Activisten Gaza-flotilla melden 'extreem geweld en seksuele vernedering'

De activisten van de Global Sumud Flotilla die zijn opgepakt door Israël hebben "tijdens en na de Israëlische onderschepping op internationale wateren" te maken gehad met "extreem geweld, seksuele vernedering en ernstige mishandeling". Dat melden advocaten van de mensenrechtenorganisatie Adalah na bezoek aan honderden vastgezette activisten, aldus Global Sumud Flotilla Nederland.

Onder de 428 internationale deelnemers zijn ook zes Nederlanders, waaronder twee journalisten van BNNVARA. Over hun huidige fysieke en mentale toestand bestaat grote zorg.

Gebroken ribben

Volgens Adalah spraken advocaten tientallen deelnemers met vermoedelijk gebroken ribben, ademhalingsproblemen en verwondingen door rubberkogels en tasers. Minstens drie deelnemers moesten in het ziekenhuis worden behandeld. Ook melden advocaten structurele vernedering en seksuele intimidatie door Israëlische autoriteiten. Vrouwelijke deelnemers zouden onder meer gedwongen zijn hun hoofddoek af te doen.

Israël onderschepte eerder deze week in internationale wateren 51 schepen van de flotilla die onderweg waren naar Gaza met voedsel, medicijnen en andere hulpgoederen voor de Palestijnse bevolking.

Beelden

Global Sumud Flotilla Nederland vindt de kritische opmerkingen van premier Rob Jetten en minister van Buitenlandse Zaken Tom Berendsen over beelden die de Israëlische veiligheidsminister Itamar Ben-Gvir deelde op X "belangrijke steun". Op die beelden is te zien dat opvarenden van de flotilla ruw worden behandeld. Mensen zijn geboeid en zitten op hun knieën met hun hoofd naar de grond.

Maar Global Sumud Flotilla Nederland roept ook op tot verdere actie: "Wij zijn opgelucht dat de Nederlandse regering zich nu duidelijk uitspreekt. Maar zolang burgers op internationale wateren kunnen worden onderschept, mishandeld en vastgezet zonder echte consequenties, blijft internationaal recht uitgehold worden."

Ook wil de organisatie dat Nederland en de Europese Unie ongehinderde toegang tot Gaza helpen garanderen, dat ze ageren tegen onmenselijke behandeling van burgers en dat ze eisen dat alle flotilla-activisten worden vrijgelaten.