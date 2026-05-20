Kabinet ontbiedt ambassadeur om behandeling opvarenden flotilla Gaza

Midden-Oosten

Vandaag, 17:44

Buitenlandminister Tom Berendsen (CDA) heeft de Israëlische ambassadeur ontboden, vanwege de behandeling van opvarenden van de Global Sumud Flotilla. Op beelden is te zien dat activisten van de vloot, die op weg was naar Gaza, ruw behandeld werden. De radicale Israëlische minister Itamar Ben-Gvir deelde die beelden zelf.

Berendsen zei eerder al de behandeling "ontoelaatbaar te vinden". Hij heeft dat woensdag ook telefonisch overgebracht aan zijn Israëlische ambtgenoot. "Ze behoren natuurlijk fatsoenlijk behandeld te worden en op basis van deze beelden hebben we daar grote zorgen over."

Premier Rob Jetten

Ook premier Rob Jetten heeft inmiddels gereageerd op de beelden. Hij heeft de Israëlische president Isaac Herzog aangesproken op de behandeling van de flotilla-activisten. Hoe Israël is omgegaan met de opvarenden van de Global Sumud Flotilla "is mensonterend en gaat alle perken te buiten", schrijft Jetten op X.

De activisten waren met zo'n zeventig schepen en duizend opvarenden onderweg naar Gaza om daar hulp af te leveren. Ze werden door de Israëlische strijdkrachten gestopt en aangehouden. Onder de arrestanten zijn drie Nederlanders. Nederland is hierover "continu" in contact met de Israëlische autoriteiten, zegt Berendsen. Hij verwacht dat ze snel terugkeren.

