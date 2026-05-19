Volg Hart van Nederland
OverzichtRegioUitzendingenWeerTip de redactiePanelVideo's
Nederlandse van Gaza-Flotilla onderschept door Israël

Nederlandse van Gaza-Flotilla onderschept door Israël

Midden-Oosten

Vandaag, 16:42

Link gekopieerd

De Nederlandse Cerisa van Kesteren, die deel uitmaakt van de vloot naar Gaza, meldt een nieuwe onderschepping door Israël. "Interceptie is begonnen! Boot voor ons is nu aan de beurt", liet ze rond 13.15 uur Nederlandse tijd weten. Kort daarop kwamen berichten aan haar niet meer aan. Young European Greens meldt inmiddels de "ontvoering door Israël" van Van Kesteren.

Als de onderschepping dicht bij haar boot Zefiro zou komen, wilde Van Kesteren de militaire actie van Israël live uitzenden op de Instagrampagina van Protest Politiek, de fusie van de jongerenpartijen van GroenLinks en PvdA. Dat is niet meer gebeurd. Van Kesteren meldde al op een gegeven moment haar telefoon in het water te zullen gooien.

Daarnaast zijn er ook journalisten van De Marker, een platform van BNNVARA, gearresteerd. Dat laat het platform dinsdag weten op social media. "Zodra we meer informatie hebben over hun toestand of verblijfplaats, zullen we dat delen op onze kanalen", schrijft De Marker op Instagram.

Hulpactie

Eerder dinsdag voeren nog 10 van de 52 boten van de Global Sumud Flotilla naar het Palestijnse gebied voor noodhulp. Door de nieuwe interceptie van het Israëlische leger lijkt er ruim 200 kilometer voor de kust een einde te komen aan de hulpactie. Op deze laatste schepen zaten nog drie Nederlanders.

Door Redactie Hart van Nederland/ANP

Lees ook

Grote zorgen om Nederlandse opvarenden na onderschepping boot bij Gaza
Grote zorgen om Nederlandse opvarenden na onderschepping boot bij Gaza

Ontvang onze nieuwsbrief

Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief.

Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.

Laatste nieuws
112
Advies & Tips
Economie
Entertainment
Infrastructuur
Milieu en Gezondheid
Politiek
Royalty
Sport
Tech
Weer
Regionieuws
Drenthe
Flevoland
Friesland
Gelderland
Groningen
Limburg
Noord-Brabant
Noord-Holland
Overijssel
Utrecht
Zeeland
Zuid-Holland
Voorwaarden
Over ons
Privacyverklaring
Gebruiksvoorwaarden
Cookieverklaring
Digitale diensten
Cookie instellingen
Adverteren
Vacatures
Publieksservice
Tip de redactie
Correcties en aanvullingen
Redactiestatuut Hart van Nederland
Toegankelijkheid
Contact met de redactie
020-8007777
hart@talpanetwork.com
Volg Hart van Nederland
© 2026 Talpa Network. Alle rechten voorbehouden. Geen tekst- en datamining.