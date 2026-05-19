Nederlandse van Gaza-Flotilla onderschept door Israël

De Nederlandse Cerisa van Kesteren, die deel uitmaakt van de vloot naar Gaza, meldt een nieuwe onderschepping door Israël. "Interceptie is begonnen! Boot voor ons is nu aan de beurt", liet ze rond 13.15 uur Nederlandse tijd weten. Kort daarop kwamen berichten aan haar niet meer aan. Young European Greens meldt inmiddels de "ontvoering door Israël" van Van Kesteren.

Als de onderschepping dicht bij haar boot Zefiro zou komen, wilde Van Kesteren de militaire actie van Israël live uitzenden op de Instagrampagina van Protest Politiek, de fusie van de jongerenpartijen van GroenLinks en PvdA. Dat is niet meer gebeurd. Van Kesteren meldde al op een gegeven moment haar telefoon in het water te zullen gooien.

Daarnaast zijn er ook journalisten van De Marker, een platform van BNNVARA, gearresteerd. Dat laat het platform dinsdag weten op social media. "Zodra we meer informatie hebben over hun toestand of verblijfplaats, zullen we dat delen op onze kanalen", schrijft De Marker op Instagram.

Hulpactie

Eerder dinsdag voeren nog 10 van de 52 boten van de Global Sumud Flotilla naar het Palestijnse gebied voor noodhulp. Door de nieuwe interceptie van het Israëlische leger lijkt er ruim 200 kilometer voor de kust een einde te komen aan de hulpactie. Op deze laatste schepen zaten nog drie Nederlanders.