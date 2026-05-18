Grote zorgen om Nederlandse Pieter en Jesse na onderschepping boot bij Gaza

Midden-Oosten

Vandaag, 16:41

Twee Nederlandse activisten zijn van hun boten gehaald door het Israëlische leger, zegt organisatie Global Sumud Flotilla. Het gaat om Pieter Rambags en Jesse van Schaijk. De twee maakten deel uit van een vloot die onderweg was naar Gaza met hulpgoederen.

Delegatiehoofd Marieke Stam: "We maken ons grote zorgen om hun gezondheid." Verspreid over vijf schepen varen in totaal zes Nederlanders mee. Vier van hen zouden nog steeds onderweg zijn richting Gaza.

Onderscheppen boten

Maandagochtend begon Israël met het onderscheppen van de vloot met activisten, die de Israëlische zeeblokkade willen doorbreken om hulpgoederen af te leveren in Gaza. Volgens de organisatie zijn militaire schepen ter hoogte van Cyprus gestart met onderscheppen. Dat is ook te zien op de tracker en de livestream van de organisatie.

Tientallen boten van de flotilla, met daarop ongeveer 175 opvarenden, vertrokken op 12 april vanuit Barcelona en later ook vanuit Sicilië. Meer dan twintig boten werden eerder al bij Kreta onderschept (zie bovenstaande foto). Stam zegt dat opvarenden toen onder meer zijn gemarteld, maar Israël ontkent dat.

Door Redactie Hart van Nederland/ANP

