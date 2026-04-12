6 Nederlanders op hulpvloot naar Gaza

Gaza-conflict

Vandaag, 16:19

De Global Sumud Flotilla is zondag vertrokken vanuit de haven van Barcelona richting Gaza met zes Nederlanders aan boord. Eerder zou het gaan om vijf Nederlanders. Ze willen in Gaza helpen.

De vloot bestaat uit zo’n tachtig boten met in totaal ongeveer vijfhonderd mensen. De eerste veertig schepen zijn inmiddels uitgevaren. De overige boten vertrekken later vanuit Italië en Griekenland.

In de onderstaande video zie je meer over Nederlandse activisten van de flotilla, die in oktober 2025 werden opgepakt door Israël:

Opvallend is dat er een extra Nederlander blijkt mee te varen op een schip van Greenpeace. “Ik kende hem nog niet, maar we adopteren hem ook in ons team,” zegt hoofd van de Nederlandse delegatie Marieke Stam. Greenpeace ondersteunt de actie met het schip Arctic Sunrise, dat technische en maritieme hulp biedt aan de vloot. De Nederlandse deelnemer Diederick van den Ende vaart mee op dat schip.

Hulpgoederen

De vloot wil langs de Israëlische blokkade gaan en hulpgoederen afleveren in Gaza. Medisch personeel, onderwijzers en bouwers die helpen Gaza weer op te bouwen, varen mee. Een deel is dus van plan langer te blijven. Zelf vaart Stam niet mee. "We blijven ze volgen, staan constant in contact, ook met familie en vrienden."

Door ANP

