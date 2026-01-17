Witte Huis: Sigrid Kaag krijgt rol in nieuwe raad voor Gaza

Sigrid Kaag krijgt een rol in een nieuwe ondersteunende raad voor Gaza. Dat heeft het Witte Huis vrijdagavond bekendgemaakt. De raad is bedoeld om te werken aan "vrede, stabiliteit en welvaart" in de Gazastrook en moet het Palestijnse overgangsbestuur ondersteunen. Ook helpt de raad de vredesraad voor Gaza, die wordt voorgezeten door de Amerikaanse president Donald Trump.

Kaag was tot 1 juli VN-gezant voor het vredesproces in het Midden-Oosten. In de nieuwe raad zitten naast Kaag onder anderen de Britse oud-premier Tony Blair, VS-gezant Steve Witkoff, Trumps schoonzoon Jared Kushner en de Turkse buitenlandminister Hakan Fidan. Volgens het Witte Huis kunnen er in de komende weken nog meer leden volgen.

In hetzelfde persbericht maakte het Witte Huis ook de samenstelling van de vredesraad bekend, waar onder meer de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Marco Rubio lid van wordt. Kaag zit niet in deze vredesraad.

Heropbouw

Eerder deze week werd een Palestijns comité samengesteld dat als technocraten de Gazastrook moet gaan besturen en herbouwen. Daarmee is de tweede fase van de huidige wapenstilstand in Gaza ingegaan. VS-gezant Witkoff sprak van een "overgang van een staakt-het-vuren naar demilitarisering, technocratisch bestuur en wederopbouw". Het comité kwam al bijeen in Caïro.

Trump maakte vorig jaar een plan van twintig punten bekend voor het stoppen van de oorlog in de Gazastrook. Hamas zei bereid te zijn de macht in Gaza over te dragen aan het Palestijnse comité dat de Gazastrook tijdelijk moet besturen.

Ondanks het staakt-het-vuren, dat in oktober inging, voert Israël in de Gazastrook nog aanvallen uit. Volgens de lokale autoriteiten zijn sinds oktober meer dan 440 Palestijnen gedood.