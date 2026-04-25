Politie houdt ruim 400 demonstranten aan na XR-blokkade A12

Demonstratie

Vandaag, 16:29 - Update: 3 uur geleden

Bij de wegblokkade op de A12 van Extinction Rebellion (XR) zijn aanzienlijk meer mensen aangehouden dan eerder gemeld. In totaal werden tussen de 400 en 450 activisten meegenomen door de politie.

De politie meldde eerder dat het zou gaan om tweehonderd aanhoudingen, maar het bleek dat dit alleen ging om de mensen die het wegdek op waren gegaan. Er zijn ook zo'n tweehonderd mensen aangehouden die door de politie werden tegengehouden voordat ze de weg op gingen.

Zaterdagochtend trokken een paar honderd demonstranten vlak bij Utrecht de snelweg op om actie te voeren tegen subsidies voor fossiele brandstoffen. Een paar uur kon er daardoor geen verkeer naar Arnhem over de A12.

De politie begon rond 13.45 uur met het weghalen van de activisten en voertuigen die de weg blokkeerden. Daarbij werden de actievoerders in touringcars gezet en afgevoerd. Omdat een deel niet naar het bevel om te vertrekken luisterde, greep de politie fysiek in en trok mensen van het wegdek. Er was ook een groep activisten die vrijwillig naar de bussen liep.

Voorgeleiding in bussen

De activisten worden naar station Utrecht Overvecht gebracht en ter plekke in de bussen voorgeleid, meldt een woordvoerder van de politie.

Op Telegram laten de activisten van XR weten tevreden te zijn over hun actie: "We did it!" Ook dreigen ze met meer acties: "We stoppen niet totdat de regering gaat luisteren en onze eisen zijn ingewilligd. Want anders komen we terug met meer. Veel meer."

XR wil een direct einde aan subsidies voor fossiele brandstoffen. De miljarden die daarmee zouden worden uitgespaard, zouden volgens de actiegroep moeten gaan naar "huisvesting, gezondheidszorg, dekoloniaal herstel en schuldkwijtschelding".

Door ANP

Grote groep klimaatdemonstranten loopt A12 op, politie start ontruiming

