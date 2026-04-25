Grote groep klimaatdemonstranten loopt A12 op, politie start ontruiming

Demonstratie

Vandaag, 12:12 - Update: 55 minuten geleden

Een grote groep klimaatdemonstranten van XR is zaterdag de A12 opgelopen. Dat gebeurde ter hoogte van De Meern, vlakbij Utrecht. De politie probeerde hen tegen te houden, maar slaagde daar niet in. Inmiddels is de politie begonnen met het ontruimen van de snelweg.

De politie grijpt fysiek in en trekt mensen van het wegdek. Ze worden meegenomen en in touringcars geplaatst. Die arriveerden kort ervoor onder begeleiding van de politie. Eerder had de politie de actievoerders gevraagd te vertrekken, met daarbij de waarschuwing dat geweld gebruikt kan worden als daaraan geen gehoor zou worden gegeven.

Enkele actievoerders hebben zich vastgeketend aan de vangrail. Bij deze mensen doet de politie pogingen om ze los te krijgen door de vangrail los te schroeven. Er is ook een groep activisten die wel vrijwillig richting de bussen wandelt.

Verkeer geblokkeerd

Zo'n tweehonderd demonstranten zijn op de been. Een deel van hen wist de snelweg op te komen. Het verkeer richting Utrecht is volledig geblokkeerd door de actie. Rijkswaterstaat heeft de weg gesloten met rode kruizen op de matrixborden. In de andere richting, naar Den Haag, is een rijstrook open. Verkeer wordt voorlopig omgeleid via de A4, A9 en de A2. "Vanwege de hinder adviseren we weggebruikers om de wegen rond Utrecht te mijden", aldus de gemeente Utrecht op X.

De politie is met veel agenten aanwezig. Drie actievoerders die de blokkade van de A12 bij knooppunt Oudenrijn met auto's creëerden, zijn inmiddels aangehouden. De activisten stopten met de voertuigen op de A12 waarmee "de feitelijke blokkade van de snelweg begon", aldus de politie.

Tegen fossiele brandstoffen

De XR-demonstranten kwamen zaterdagochtend rond 11.30 uur samen op een andere plek dan waar de gemeente Utrecht toestemming voor had gegeven. Ze schreeuwen leuzen zoals 'We want climate justice' en zwaaien met vlaggen.

De activisten willen een direct einde aan subsidies voor fossiele brandstoffen. Volgens de demonstranten gaat daar jaarlijks tussen de 39,7 tot 46,4 miljard euro heen. Dit geld moet volgens hen gebruikt worden voor huisvesting, gezondheidszorg, dekoloniaal herstel en schuldkwijtschelding.

'Levensgevaarlijk'

Minister Vincent Karremans (Infrastructuur en Waterstaat, VVD) heeft geen begrip voor de bezetting. "Het blokkeren van snelwegen door activisten, zoals vandaag op de A12, is levensgevaarlijk voor weggebruikers, medewerkers van Rijkswaterstaat en hulpverleners", aldus schrijft op X. "Demonstreren mag, maar niet op een snelweg. Ik heb echt 0,0 begrip voor dit soort acties."

Door ANP

