VVD dreigt tegen belastingplan te stemmen na deal coalitiepartners D66 en CDA

De VVD stemt tegen het belastingplan van het kabinet als de Tweede Kamer instemt met het wijzigingsvoorstel van PRO en Volt. Dat heeft VVD-fractievoorzitter Ruben Brekelmans donderdag gezegd tijdens het Kamerdebat. Daarmee lopen de spanningen binnen de coalitie verder op. Coalitiepartners D66 en CDA hebben al laten weten het voorstel juist wel te steunen.

Het voorstel van PRO en Volt moet ervoor zorgen dat werkenden 1 miljard euro minder belasting betalen. Dat wordt betaald door de lasten op vermogen te verhogen. Volgens Brekelmans is dat slecht voor de economie en het investeringsklimaat. In totaal wil het kabinet volgend jaar 480 miljard euro aan belastingen ophalen. De aanpassing van PRO en Volt gaat om ongeveer 0,2 procent van dat bedrag, maar is voor de VVD onacceptabel.

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Spanningen binnen coalitie

PRO en Volt willen het belastingplan alleen steunen als hun wijzigingsvoorstel wordt aangenomen. Daarmee zou een meerderheid in de Eerste Kamer verzekerd zijn, mits ook alle coalitiepartijen voor stemmen. Zonder de VVD is die meerderheid hoogst onzeker.

De VVD wil het plan daarom liever met steun van ChristenUnie, 50PLUS en Groep Markuszower door de Tweede Kamer krijgen en daarna verder zoeken naar voldoende steun in de senaat.

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Nog geen meerderheid in Eerste Kamer

Brekelmans ziet nog mogelijkheden om het belastingplan alsnog door de Eerste Kamer te krijgen. "Er is dan wel nog werk te verzetten." Volgens hem kan opnieuw worden gesproken met JA21, BBB en SGP. Die partijen stelden eerder ook eisen die niets met belastingen te maken hadden en voor D66 en CDA te ver gingen. Vooral het CDA vindt de route die de VVD voorstelt te riskant.

De Eerste Kamer kan het belastingplan namelijk niet zelf aanpassen, maar alleen aannemen, verwerpen of terugsturen naar de Tweede Kamer. Als het plan daar strandt, kan dat grote problemen opleveren voor de Belastingdienst.