OverzichtTip de redactie
Volg Hart van Nederland
OverzichtRegioUitzendingenWeerTip de redactiePanelVideo's

Politiek huwelijk op springen? Relatietherapeut geeft coalitie relatieadvies

Beleid

Gisteren, 21:18

Link gekopieerd

Het politieke huwelijk in Den Haag hangt nu echt aan een zijden draadje. De VVD zet vraagtekens bij het voortbestaan van de coalitie nu D66 en het CDA een belastingdeal hebben gesloten met PRO en Volt. De vraag is of de breuk nog te lijmen valt. Volgens relatietherapeut Joey Steur is het een ingewikkelde situatie, maar heeft ze wel duidelijk advies voor de politici: "Ga het dialoog aan en luister na elkaar"

"Wat opvallend is, is dat er een situatie is ontstaan waarin de ene partij zich overvallen voelt, terwijl de andere partij afspraken maakt met een ander en daarmee iemand buitenspel zet. Dat maakt het ingewikkeld. Je komt dan in een situatie terecht waarin het vertrouwen beschadigd raakt. En met verraad is het ingewikkeld. Daardoor kom je in een soort van standpunt terecht waardoor je je vasthoudt aan dat gevoel: kunnen we wel verder met elkaar?", aldus Steur.

Maak van Hart van Nederland je Google-favoriet

Dialoog aangaan

Volgens de relatietherapeut is het belangrijk dat ze nu even de rust pakken, de emoties laten zakken en dan donderdag het gesprek aangaan: "Schiet dan vooral niet in verwijten. Daar schiet je niks mee op. Het is beter om elkaar te proberen te begrijpen. Wat is er gebeurd en wat heeft dat met elkaar gedaan? En waren de afspraken duidelijk?"

"Het is dus belangrijk dat ze naar de gemaakte afspraken kijken. Waren die voor iedereen duidelijk? Er was namelijk een soort van vrijheid om met elkaar te praten, maar dat betekent niet dat je geen rekening met elkaar moet houden. Als er meer vrijheid is, is het juist belangrijk dat er goede communicatie, transparantie en eerlijkheid is", vertelt de relatietherapeut.

Door Redactie Hart van Nederland

Lees ook

'D66 en CDA houden voet bij stuk: steun voor miljonairsbelasting'
Beleid
'D66 en CDA houden voet bij stuk: steun voor miljonairsbelasting'
VVD dreigt met coalitiebreuk na belastingdeal: 'Zo moeten we niet samenwerken'
Beleid
VVD dreigt met coalitiebreuk na belastingdeal: 'Zo moeten we niet samenwerken'
Halbe Zijlstra verwacht vertrek VVD uit kabinet: 'Dolk in de rug'
Beleid
Halbe Zijlstra verwacht vertrek VVD uit kabinet: 'Dolk in de rug'
Laatste nieuws
112
Advies & Tips
Economie
Entertainment
Infrastructuur
Milieu en Gezondheid
Politiek
Royalty
Sport
Tech
Weer
Regionieuws
Drenthe
Flevoland
Friesland
Gelderland
Groningen
Limburg
Noord-Brabant
Noord-Holland
Overijssel
Utrecht
Zeeland
Zuid-Holland
Voorwaarden
Over ons
Privacyverklaring
Gebruiksvoorwaarden
Cookieverklaring
Digitale diensten
Cookie instellingen
Upod & Talpa Network
Adverteren
Vacatures
Publieksservice
Tip de redactie
Correcties en aanvullingen
Redactiestatuut Hart van Nederland
Toegankelijkheid
Contact met de redactie
020-8007777
hart@talpanetwork.com
Volg Hart van Nederland
© 2026 Talpa. Alle rechten voorbehouden. Geen tekst- en datamining.