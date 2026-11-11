Politiek huwelijk op springen? Relatietherapeut geeft coalitie relatieadvies

Het politieke huwelijk in Den Haag hangt nu echt aan een zijden draadje. De VVD zet vraagtekens bij het voortbestaan van de coalitie nu D66 en het CDA een belastingdeal hebben gesloten met PRO en Volt. De vraag is of de breuk nog te lijmen valt. Volgens relatietherapeut Joey Steur is het een ingewikkelde situatie, maar heeft ze wel duidelijk advies voor de politici: "Ga het dialoog aan en luister na elkaar"

"Wat opvallend is, is dat er een situatie is ontstaan waarin de ene partij zich overvallen voelt, terwijl de andere partij afspraken maakt met een ander en daarmee iemand buitenspel zet. Dat maakt het ingewikkeld. Je komt dan in een situatie terecht waarin het vertrouwen beschadigd raakt. En met verraad is het ingewikkeld. Daardoor kom je in een soort van standpunt terecht waardoor je je vasthoudt aan dat gevoel: kunnen we wel verder met elkaar?", aldus Steur.

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Dialoog aangaan

Volgens de relatietherapeut is het belangrijk dat ze nu even de rust pakken, de emoties laten zakken en dan donderdag het gesprek aangaan: "Schiet dan vooral niet in verwijten. Daar schiet je niks mee op. Het is beter om elkaar te proberen te begrijpen. Wat is er gebeurd en wat heeft dat met elkaar gedaan? En waren de afspraken duidelijk?"

"Het is dus belangrijk dat ze naar de gemaakte afspraken kijken. Waren die voor iedereen duidelijk? Er was namelijk een soort van vrijheid om met elkaar te praten, maar dat betekent niet dat je geen rekening met elkaar moet houden. Als er meer vrijheid is, is het juist belangrijk dat er goede communicatie, transparantie en eerlijkheid is", vertelt de relatietherapeut.