'D66 en CDA houden voet bij stuk: steun voor miljonairsbelasting'

D66 en CDA gaan niet in op de eis van de VVD om niet voor het amendement Klaver te stemmen. Dat zeggen Haagse bronnen tegen Hart van Nederland. De twee partijen zullen volgens hen donderdag alsnog voor de miljonairsbelasting die Pro en Volt hebben voorgesteld, stemmen.

Het gaat om een amendement van PRO en Volt waarmee in het belastingplan 1 miljard euro aan lasten van werkenden naar vermogenden wordt verschoven. In eerste instantie wilden de twee oppositiepartijen het plan voor 1,5 miljard euro vertimmeren in het voordeel van werkenden.

"Nog nooit vertoond"

VVD-leider Dilan Yeşilgöz noemt het "nog nooit vertoond" dat een coalitie verdeeld stemt over dergelijke kwesties. Evenwel besloten de drie coalitiepartners vorige week samen om elkaar hier ruimte in te geven, omdat het anders niet mogelijk zou zijn om tot een deal met de oppositie te komen over het belastingplan. De coalitie heeft oppositiepartijen nodig om aan een meerderheid te komen, zowel in de Tweede als de Eerste Kamer.

Of er met deze situatie überhaupt nog een meerderheid kan komen voor belastingplan en Tweede en Eerste Kamer is zeer de vraag.