D66 en CDA akkoord met afgezwakt belastingvoorstel van PRO en Volt

Regeringspartijen D66 en CDA gaan akkoord met een afgezwakt voorstel van PRO en Volt om het belastingplan voor 1 miljard euro te vertimmeren. De kern van het voorstel blijft een verschuiving van lasten van arbeid naar vermogen, melden de twee oppositiepartijen in een persbericht.

Het is nog onduidelijk of het voorstel nu op een meerderheid kan rekenen, en hoe de VVD denkt over de steun van de coalitiepartners.

"Dit is een doorbraak. De afgelopen dagen hebben wij in goed overleg gezocht naar een compromis om Nederland eerlijker te maken. Als dit voorstel wordt aangenomen krijgt Nederland een miljonairsbelasting", laat PRO-fractievoorzitter Jesse Klaver in de verklaring weten. "Een koerswijziging waardoor de allerrijksten een eerlijke bijdrage gaan betalen zodat gewone mensen wat minder belasting betalen."

"Deze partijen laten zien hoe politiek ook kan zijn: samenwerken zodat Nederland erop vooruit gaat. Wij pakken onze verantwoordelijkheid. Na maanden van politieke onwil vanuit het kabinet, slaan we eindelijk de noodzakelijke brug", reageert Laurens Dassen.

'Miljonairsbelasting'

Over het gewijzigde amendement wordt donderdag gestemd. In het plan komt er een toptarief in de vermogensbelasting (box 3) voor miljonairs van 38,5 procent. Dit wordt betaald door spaarders met een rendement van 2 procent vanaf een vermogen van 6.000.000 euro en door beleggers met een rendement van 6 procent vanaf 1.000.000 euro. Het basistarief in Box 3 gaat naar 35,5 procent.

Dat geld wordt gebruikt om te zorgen dat de belasting op arbeid omlaag kan.