Premier Jetten stelt belastingplan vóór klimaattop en blijft in Nederland

Er gaat een streep door de reis van premier Jetten naar het Turkse Antalya. Hij zou daar een klimaattop bij gaan wonen, maar omdat het in Nederland nog steeds niet gelukt is het belastingplan door de Tweede Kamer te krijgen blijft hij thuis. Hij wil op die manier zorgen voor voldoende draagvlak.

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Hoewel voor de premier klimaatbeleid en -verandering altijd belangrijke topics zijn geweest, verwijst zijn woordvoerder naar een uitspraak van Jetten van vorige week: "Ik zal zijn daar waar ik nodig ben." En daarmee blijft hij dus in het Haagse, wat waarschijnlijk ook hard nodig is omdat een meerderheid in de Tweede Kamer nog niet zomaar geregeld is. Daarna volgt de volgende horde: de Eerste Kamer. Ook hier is steun nog niet zeker.

Meer politieke kopstukken ontbreken op top

De oorspronkelijke planning was dat Jetten woensdag naar Antalya zou komen. Die dag en de dag erop komen regeringsleiders massaal naar de top om hun klimaatplannen te delen en met elkaar in gesprek te gaan over het wereldwijde klimaatbeleid.

Op de top ontbreken meer politieke leiders. Zo is de Chinese president Xi Jinping er ook niet bij. Hij stuurt zijn vicepresident Han Zheng. De Amerikaanse president Donald Trump is er ook niet, want hij heeft zowel het Klimaatakkoord van Parijs als het VN-klimaatverdrag opgezegd.

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Jetten is niet de eerste Nederlandse premier die een klimaattop afzegt om zich op kwesties in eigen land te richten. Zijn voorganger Dick Schoof liet in 2024 verstek gaan vanwege de Maccabi-rellen in Amsterdam. Israëlische voetbalfans waren toen op diverse plaatsen in de hoofdstad belaagd. Later werd duidelijk dat ook een deel van de fans zich had misdragen. Schoof was een jaar later wel aanwezig op de top voor regeringsleiders die voorafging aan de klimaattop in het Braziliaanse Belém.