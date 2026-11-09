Nog steeds problemen door gortdroge zomer, waterschappen passen beleid aan

De zomer van 2026 is er een die we vanwege de extreme droogte niet snel zullen vergeten. Figuurlijk, maar ook zeer zeker letterlijk. De waterschappen verlagen doorgaans in het najaar het waterpeil in sloten, beken en kanalen, om zo stevige regenbuien op te vangen. Maar een aantal van hen houden het peil nu echter langer hoger, zodat het grondwater aangevuld kan worden.

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Waterschap Drents Overijsselse Delta heeft ook besloten om de najaarsschoonmaak van sloten en de controle daarop uit te stellen. Normaal gesproken gebeurt dat in de herfst, maar het oostelijke waterschap heeft de onderhoudsperiode verlengd tot 1 januari. De controle (ook wel schouw genoemd) van watergangen waarvoor boeren en gemeenten verantwoordelijk zijn, vindt pas begin volgend jaar plaats.

Ook diverse veerdiensten kregen te maken met de extreme droogte. Een aantal daarvan viel zelf volledig uit. Je ziet het in bovenstaande video.

Eerst te nat, dan weer te droog

"We hebben de maaiperiode wel eens eerder verlengd, maar dan doordat het land te nat was", zegt bestuurder Hans Wijnen. "Nu spelen de droge zomer en het warme weer ons parten. Er is simpelweg extra tijd nodig om alle werkzaamheden zorgvuldig af te ronden. Door de datum te verschuiven, bieden we daarvoor meer ruimte."

Waterschappen hanteren via een systeem met stuwen en dammen een zomer- en een winterpeil. In de zomer staat het peil hoger, om water vast te houden voor landbouw en natuur. In het najaar wordt het peil verlaagd, zodat er ruimte komt om regen op te vangen en wateroverlast te voorkomen.

In bepaalde delen van het land, vooral op de hoge zandgronden in het oosten, is het voor waterschappen al min of meer gebruikelijk om langer het zomerpeil te hanteren. Het kost daar meer tijd tot het grondwater is aangevuld. Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden, het waterschap in de regio Utrecht, houdt na de extreem droge zomer ook nog steeds een hoog peil aan. Vooral op en rond de Utrechtse Heuvelrug moet weer een grondwaterbuffer worden opgebouwd.