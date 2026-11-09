Waterschapsbelasting opnieuw in de lift: tientallen euro's hoger

Weer een financiële tegenvaller voor gezinnen met een koopwoning en huurders: de waterschapsbelasting gaat volgend jaar opnieuw met enkele tientallen euro's omhoog, gemiddeld 7 procent. Maar ook andere Nederlanders krijgen te maken met een stijging: voor agrariërs en natuurbeheerders komt er zelfs 7,5 procent bovenop. De Unie van Waterschappen verwacht dat op basis van de voorstellen die in de 21 waterschappen op tafel liggen. Zij stellen deze weken hun tarieven voor 2027 vast.

Maak van Hart van Nederland je Google-favoriet

Wie alleen woont in een huurhuis, gaat volgend jaar gemiddeld 228 euro betalen, 15 euro meer dan dit jaar. Voor een huishouden met een koopwoning met een WOZ-waarde van 370.000 euro stijgt de belasting met gemiddeld 35 euro, naar 535 euro. Het gaat volgens de waterschapskoepel om een indicatie. De hoogte van de belasting verschilt per gebied en ook de samenstelling van een huishouden is van invloed. Rond 1 maart ontvangen alle eigenaren en gebruikers van panden en gronden hun belastingaanslag.

Veiligheid die betaalbaar blijft

"Een rekening op de mat krijgen is nooit fijn", zegt Floor Wissing-Kunst, bestuurslid financiën bij de Unie. "Waterschappen doen er alles aan om schade en overlast te voorkomen, zodat we Nederland veilig en leefbaar houden tegen de laagste maatschappelijke kosten."

Jarenlang bleef de stijging van de waterschapsbelasting steeds beperkt tot enkele euro's. Sinds 2023 komen er ieder jaar echter tientallen euro's bij. Deels door de fors gestegen energiekosten, maar ook omdat de schappen moeten inspelen op de klimaatverandering. Vrijwel alle waterschappen maakten afgelopen zomer extra kosten om de gevolgen van de lange droogteperiode te beperken.

De droogte was bijvoorbeeld heel goed zichtbaar in het Zeeuwse Burgh-Haamstede, waar zelfs een volledige slotgracht drooggevallen was. Je ziet de bijzondere beelden in de video bovenaan.

Meerdere oorzaken

"Het werk van de waterschappen kent grote uitdagingen", zegt het bestuurslid. "Afgelopen zomer liet het duidelijk zien: extreem weer zet het werk van de waterschappen onder druk. Droge perioden, waarin voldoende zoetwater niet vanzelfsprekend is, wisselen af met perioden met veel regen. We investeren om de dijken veilig te houden. Ook nemen we maatregelen voor schoon water en om afvalwater steeds beter te zuiveren."

De waterschappen bereiden zich ook voor op bijvoorbeeld langdurige stroomuitval of een aanval op hun digitale systemen. "Het is belangrijk dat waterschappen hun werk ook bij verstoringen kunnen blijven doen. Zodat de gemalen en rioolwaterzuiveringen water kunnen blijven verwerken en de digitale systemen veilig zijn", aldus Wissing-Kunst.