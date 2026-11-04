PRO en Volt komen met plan voor hogere belasting op grote vermogens

PRO en Volt hebben samen een voorstel ingediend om het belastingplan fors te wijzigen. PRO-leider Jesse Klaver zegt in het debat over het belastingplan dat hij bereid is om een hogere belasting op arbeid te accepteren. Maar daar wil PRO dan wel hogere belasting voor miljonairs voor terug.

PRO wil al langer hogere belasting op vermogen en juist lagere op arbeid. Gesprekken met het kabinet leidden niet tot het gewenste resultaat, dus nu komen ze met een eigen plan.

PRO en Volt willen een half miljard euro extra ophalen door belastingconstructies in de erf- en schenkbelasting af te schaffen. Ook willen de partijen af van de mogelijkheid voor directeur-grootaandeelhouders om belastingvrij geld te lenen uit hun eigen bv. Ook willen ze het belastingtarief voor deze groep mensen verhogen, waarmee 400 miljoen euro extra binnen moet komen.

Veranderingen in Box 3

Wie meer dan 80.000 euro aan rendement behaalt op vermogen, betaalt als het aan PRO ligt 45 procent daarover. Volgens de partij treft dit mensen met een vermogen van 1,3 miljoen euro of meer. Het reguliere tarief in box 3 is nu 36 procent.

Met het hogere tarief voor deze hoge vermogens verwacht PRO in een jaar 600 miljoen extra op te halen. PRO-fractievoorzitter Jesse Klaver zei in het debat dat hij vindt dat mensen die geld verdienen aan hun vermogen, evenveel belasting moeten betalen als mensen die hetzelfde bedrag verdienen met werken.

PRO-fractievoorzitter Jesse Klaver gaf dinsdag aan niet tevreden te zijn met de handreikingen die het kabinet deed aan verschillende partijen. Zijn reactie zie je in bovenstaande video.

"Nieuwe verkiezingen voorkomen"

Tegenover dit hogere tarief op grote vermogens staat dat werkenden in totaal 1,5 miljard euro minder afdragen aan de Belastingdienst.

Klaver zegt dat hij met dit voorstel "verder gaat dan hij eigenlijk zou willen", maar toch het voorstel doet in een ultieme poging om een kabinetscrisis te voorkomen. "Als dit vastloopt, hebben we straks geen belastingplan en ook geen kabinet meer. En dan komen er nieuwe verkiezingen. Ik wil er alles aan doen om dat te voorkomen."