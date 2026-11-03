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Kabinet doet handreikingen aan oppositie, maar niet iedereen is enthousiast

Beleid

Vandaag, 22:07

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Het kabinet heeft dinsdag meerdere handreikingen gedaan aan verschillende partijen. Zo is de zogeheten tulpentaks uitgesteld, waar de BBB zich hard voor maakte. En er komt een lastenverlichting van 347 miljoen euro. Daar zijn onder andere PRO, JA21 en de ChristenUnie blij mee.

Opvallend aan de handreikingen is dat er ook dingen tussen zitten voor de ChristenUnie, 50PLUS en Groep Markuszower. Dat vertelt politiek verslaggever Hannah Warnar. "Het lijkt erop dat het kabinet wil mikken op een meerderheid in de Tweede Kamer met deze drie partijen."

Niet iedereen is enthousiast over gekozen route

Het kabinet hoopt vervolgens stap voor stap een meerderheid in de Eerste Kamer te verzamelen. Niet alle partijen zijn enthousiast over deze route.

BBB-leider Caroline van der Plas zegt met verbijstering te kijken naar dat het plan zonder meerderheid naar de Kamer wordt gestuurd. "Zo leid je toch geen land?"

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Ook PRO-fractievoorzitter Jesse Klaver spreekt zijn verbazing uit over de gang van zaken. "Ik vind het een totaal gebrek aan leiderschap en een groot risico dat zij nemen."

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