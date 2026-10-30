Tijd dringt voor belastingplan kabinet, Jetten nog altijd op zoek naar steun

Het kabinet van premier Rob Jetten heeft nog altijd geen akkoord met oppositiepartijen over het belastingplan voor volgend jaar. De tijd begint ondertussen te dringen. Het kabinet moet kiezen of het steun zoekt bij linkse of rechtse partijen om de plannen door de Tweede Kamer te krijgen. Onder meer een verlaging van de accijns op brandstof ligt op tafel, maar oppositiepartijen stellen ook eisen over andere onderwerpen.

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De behandeling van het belastingplan gaat volgende week verder in de Tweede Kamer. Een week later staan de stemmingen gepland. Daarna moeten de voorstellen ook nog worden goedgekeurd door de Eerste Kamer. Bovendien heeft de Belastingdienst tijd nodig om eventuele wijzigingen door te voeren.

Volgens Jetten heeft het kabinet inmiddels wel bepaald welke aanpassingen het wil voorstellen. "Wij hebben keuzes gemaakt op de inhoud", zei de premier vrijdag. "En daarom kan ik vandaag in de onderhandelingen een aantal hele concrete voorstellen aan oppositiepartijen voorleggen."

Eerder deze week liet PRO-leider Jesse Klaver weten bereid te zijn compromissen te sluiten. Wel moet volgens hem de belasting voor de allerrijksten omhoog. In de bovenstaande video vertelt hij er meer over.

Premier kritisch op eisen oppositiepartijen

Jetten ergert zich eraan dat verschillende oppositiepartijen hun steun voor het belastingplan afhankelijk maken van afspraken over andere onderwerpen. Zo stelt de SGP eisen op medisch-ethisch gebied, JA21 wil aanpassingen zien op migratie en wil de BBB de stikstofplannen van tafel.

1:33 JA21, BBB en SGP leggen nu gedrieën bod op tafel bij kabinet

De premier vindt het onwenselijk om zulke kwesties te koppelen aan maatregelen die gevolgen hebben voor de portemonnee van Nederlanders. "Wil je bijvoorbeeld echt zware medisch-ethische thema's verbinden aan de vraag of we volgend jaar de accijns aan de pomp gaan verlagen, zodat mensen minder geld hoeven te betalen om elke dag naar werk te gaan?", vroeg Jetten zich af.

Bijval ChristenUnie en 50PLUS

De leiders van de ChristenUnie en 50PLUS, Mirjam Bikker en Jan Struijs, vielen Jetten bij. Zij vinden ook dat de discussie over fiscale maatregelen niet vermengd moet worden met andere thema's.

"Het verkiezingsprogramma van de ChristenUnie is prachtig, maar dat gaan we niet allemaal verknopen aan dit belastingplan", zei Bikker. Struijs: "Ik kom niet binnen omdat ik 4000 politiemensen erbij wil, 1000 officieren van justitie en 4 gevangenissen. Dat doen we een andere keer."