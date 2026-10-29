JA21, BBB en SGP vormen een bondje op rechts: dit betekent het

JA21 en SGP trekken al langer samen op in de onderhandelingen met het minderheidskabinet, maar de BBB sluit zich daar nu bij aan. Ze hebben het minderheidskabinet in een gezamenlijke brief een aanbod tot samenwerking gedaan. Maar, ze hebben wel een flinke lijst aan eisen.

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De partijen spreken van een "constructief aanbod", waarmee het kabinet direct verzekerd is van steun voor zijn plannen in de Tweede en Eerste Kamer. Zij zijn bereid naast het belastingplan alle begrotingen te steunen, mits er ruimte komt voor "brede lastenverlichting". Hun eerdere eisen op het gebied van asiel, stikstof en medisch-ethische kwesties zoals abortus blijven staan.

Vraag over meerderheden

Zo blijft JA21 bij de eis dat gemeenten niet worden gedwongen om asielzoekers op te vangen. De eisen van de SGP op het terrein van abortus en draagmoederschap zijn niet te verteren voor met name D66, de grootste regeringspartij. BBB eist niet meer met zoveel woorden dat de stikstofaanpak van landbouwminister Jaimi van Essen helemaal van tafel gaat. Het kabinet zegt dat dit niet onderhandelbaar is.

"Al sinds de formatie is de vraag hoe het kabinet aan meerderheden gaat komen. De oppositie zegt al vanaf begin ‘kies’. Werk of met links of met rechts samen, want allebei gaat niet.", legt politiek verslaggever Jeanneau van Beurden. Ondertussen is het kabinet steeds blijven zeggen brede steun te willen, van links én rechts. "

Dat komt doordat de coalitiepartijen D66, VVD en CDA het in de formatie al niet eens werden over met wie samen te werken, waardoor juist het minderheidskabinet gevormd is."

Druk opvoeren

"Met dit nieuwe bondje voeren JA21, SGP en BBB de druk op het kabinet nog verder op om te kiezen voor hen of voor bondje Pro en Volt. Of dit daadwerkelijk tot een keuze gaat leiden moet blijken, maar er is nog niets dat daarop wijst."

Het rechtse bondje vraagt voor steun veel van het kabinet, bijvoorbeeld een zwart op wit toezegging dat de dwang uit de spreidingswet niet wordt toegepast, maar kabinet heeft al aangegeven dat hoe dan ook niet te gaan doen. SGP wil de proeven voor abortus tot 24 weken stopzetten, daarvan heeft kabinet laatst in debat ook al gezegd dat niet te doen. En BBB wil dat de stok achter de deur voor de stikstofplannen niet in de wet komt,