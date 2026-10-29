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Boeren ontevreden over stikstofplannen kabinet: 'Onvoldoende beweging'

Beleid

Vandaag, 17:11

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Boerenorganisaties LTO en NAJK zijn niet tevreden over de huidige stikstofplannen van het kabinet. Na een gesprek met landbouwminister Jaimi van Essen donderdagmiddag vinden beide organisaties dat er nog te weinig is veranderd. "Op dit moment zien we onvoldoende beweging", zegt Gerben Boom van het Nederlands Agrarisch Jongeren Kontakt (NAJK). De minister presenteert naar verwachting vrijdag een verdere uitwerking van zijn plannen.

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Ook LTO-voorman Ger Koopmans kijkt met gemengde gevoelens terug op het overleg. Hij noemt het een "moeilijk" gesprek. Volgens hem zijn er wel verbeterpunten, maar staan er ook nieuwe formuleringen in de plannen "waardoor het weer slechter" wordt. NAJK heeft vijf punten aangedragen die volgens de jonge boeren moeten worden aangepast, maar wil niet zeggen welke dat zijn.

Flink minder stikstof uitstoten

Het kabinet wil de stikstofuitstoot flink terugdringen om de natuur te beschermen en ervoor te zorgen dat er weer vergunningen kunnen worden verleend. Zo komen er mogelijk strengere regels rond kwetsbare natuurgebieden en een maximum voor de hoeveelheid stikstof die koeien mogen uitstoten. Volgens de voorgestelde norm moeten veehouders ervoor zorgen dat hun koeien bijna de helft minder stikstof produceren.

Dat kan bijvoorbeeld door minder dieren te houden op dezelfde hoeveelheid grond of door stallen technisch aan te passen. Boeren willen dat ook het buiten laten grazen van koeien meetelt als maatregel om de uitstoot te verminderen. Dat effect is volgens hen alleen lastiger in cijfers uit te drukken.

Een ander belangrijk punt is het verlenen van vergunningen. Het kabinet wil dat projecten met weinig stikstofuitstoot op termijn geen vergunning meer nodig hebben. Boeren willen dat deze versoepeling zo snel mogelijk ingaat, zodat zij weer verder kunnen met hun bedrijven.

Politieke steun nog onzeker

Premier Rob Jetten en minister Van Essen hebben aangegeven open te staan voor "verbeteringen" van de plannen. De minister wil met boerenorganisaties blijven praten, maar ziet de gesprekken niet als onderhandelingen. LTO en NAJK bespreken de voorstellen eerst met hun achterban en praten naar verwachting donderdagavond verder met het kabinet.

Ook politiek liggen de plannen gevoelig. Oppositiepartij PRO wil dat de stikstofmaatregelen niet worden afgezwakt. JA21, SGP en BBB pleiten juist voor versoepelingen en stellen die als een van de voorwaarden voor hun steun aan het belastingplan. Over dat plan wordt eveneens nog onderhandeld met oppositiepartijen.

Door Redactie Hart van Nederland/ANP

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