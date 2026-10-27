Klaver over steun voor belastingplan: 'Ik ben bereid compromissen te maken'

PRO-leider Jesse Klaver is bereid tot het sluiten van compromissen, om ervoor te zorgen dat er uiteindelijk een meerderheid komt voor het belastingplan. Dat vertelt hij voor de camera van Hart van Nederland. Volgens hem ontstaat er een enorme politieke crisis als er geen meerderheid komt.

De PRO-leider vertelt dat hij bang is dat we terug moeten naar de stembus als er geen meerderheid komt voor het belastingplan. "Dat moeten we Nederlanders niet aandoen."

Het compromis gaat vanuit Klaver in ieder geval niet komen op het gebied van lasten voor werkende mensen. Die moeten volgens Klaver fors omlaag. "De lasten voor werkende mensen gaan met miljarden omhoog, maar van de allerrijksten wordt niets extra's gevraagd."

Weinig vertrouwen in brede steun

Klaver vertelt dat hij zich zorgen maakt over brede steun voor het belastingplan. Dat is nog steeds het uitgangspunt voor premier Jetten. Maar volgens Klaver liggen de wensen te ver uit elkaar.

De fractievoorzitter vindt het niet erg als het kabinet de keuze maakt om over rechts te gaan. "Als zij bereid zijn om de SGP gelijk te geven op abortussen, dan kun je een deal sluiten met JA21 en de SGP. Als je bij stikstof op je eerdere plan terugkomt, dan verlies je onze steun maar dan kun je wellicht de steun winnen van de BBB."